Besok, Pemerintah Tentukan Sikap terkait Perang Dagang AS

: Pemerintah akan menentukan sikap terkait kebijakan perang dagang yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). Keputusan akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Senin, 9 Juli 2018, besok.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan dengan sejumlah menteri untuk membahas strategi dalam menghadapi kebijakan perang dagang AS."Saya belum bisa jelaskan tapi kita sudah membahas. Ya kita sudah bahas hal-hal yang perlu kita lakukan termasuk antisipasinya tapi saya belum bisa menjelaskan," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juli 2018.Darmin menepis rakor yang dilakukan di akhir pekan ini karena kondisi darurat (urgent). Menurut dia, karena rapat dengan Presiden akan dilakukan Senin, maka para menteri harus menyiapkan bahan pembahasan sebelum sidang kabinet digelar.Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut setiap kementerian akan menyiapkan strategi terkait kebijakan AS. Meski begitu, Enggar juga enggan menjelaskan secara rinci mengenai langkah apa yang akan diambil pemerintah."Itu persiapan bahan rapat untuk ratas besok. Persiapan bahan kita menyiapkan apa, kementerian lain menyiapkan apa. Belum, kita belum (mengambil langkah konkrit). Kita tidak ambil keputusan apapun," jelas dia.USTR sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang menerima Generalized System of Preferences (GSP). Di antara negara-negara yang produknya ditinjau ulang adalah Indonesia, India, dan Kazakhstan.Total ada 3.500 produk-produk yang masuk GSP yang akan dievaluasi dalam daftar produk bebas bea masuk yang dihasilkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan bisa memicu perang dagang antara AS dengan Indonesia.(AHL)