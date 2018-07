Gandeng ESMA, Ekspor Produk Halal Lebih Mudah ke UEA

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UEA) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar UEA seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, serta flavour and food ingredients akan terhambat.Maka, dalam rangka memfasilitasi perusahaan Indonesia agar dapat melakukan eskpor ke wilayah UEA, Badan Standardisasi Nasional/BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerja sama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan ESMA.Pengembangan kerja sama BSN/KAN dengan ESMA dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani oleh Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya dan Director General ESMA, Abdulla Abdelqader Al Maeeni, di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.Penandatanganan kerja sama juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPJPH-Kementerian Agama, Delegasi ESMA, LPPOM MUI dan Perusahaan produk pangan di Indonesia.Dalam isi perjanjian tersebut Bambang menyatakan, ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan dengan standar UEA. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong para produsen Indonesia untuk memperluas pasar ke UEA sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia."Dengan ditandatanganinya kerja sama, maka KAN selanjutnya akan melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UEA serta melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan," kata Bambang.Dia mengaku, perdagangan produk halal di dunia diperkirakan akan semakin meningkat sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Global Islamic Economic Gateway. Survey tersebut menunjukkan bahwa pada 2015 pasar global untuk produk pangan halal mencapai 16,6 persen dari pasar global (USD1.173 miliar) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 18,3 persen di 2020 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim yang diperkirakan akan mencapai 20 persen dari jumlah total populasi seluruh dunia."Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan produk halal akan menjadi peluang investasi yang signifikan dan berkembang," sebut Bambang.Survey tersebut, bilang dia, juga melaporkan lima negara pengekspor produk pangan halal terbesar namun bukan anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), yaitu Brasil, India, Argentina, Rusia dan Prancis. Sedangkan lima negara pengimpor terbesar adalah Saudi Arabia, Malaysia, UEA, Indonesia dan Mesir.Dia menambahkan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa penduduk, yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia."Ini juga seiring dengan dan semakin berkembangnya usaha baik tingkat kecil maupun skala besar khususnya yang terkait dengan produk pangan," pungkas Bambang.(SAW)