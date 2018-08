FEI 2018 Siap Dukung Indonesia jadi Pusat Kegiatan Ekonomi Dunia

: Festival Entreprenuer Indonesia (FEI) 2018 siap mendukung Indonesia menjadi pusat kegiatan ekonomi dunia. Melalui FEI, para pelaku bisnis di Tanah Air bakal mendapat arahan dan strategi dalam menjalankan usaha yang berdaya saing global.FEI 2018 digelar dengan menggandeng Mula by Galeria Jakarta. Bertempat di Mula by Galeria Jakarta dan Main Atrium Town Square Cilandak, FEI 2018 akan menyediakan berbagai kelas untuk memudahkan para pebisnis, utamanya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menyiasati kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis mereka.PR Mula by Galeria Jakarta Mayang Novita Maharani menjelaskan FEI 2018 menyediakan kelas-kelas yang bisa dipilih para peserta, mulai dari workshop, business advisory panel, business knowledge, individual coaching, hingga seminar key speaker. Setiap kelas akan diisi oleh pelatih, motivator, dan ahli bisnis Indonesia."Peserta cukup membayar biaya atau tiket masuk sebesar Rp388 ribu. Mereka bisa memilih kegiatan sesuai kebutuhan mereka, bisa juga mereka mengikuti semua kegiatannya," ujar Mayang di Mula by Galeria Jakarta, Mal Cilandak Town Square, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Agustus 2018.Kegiatan individual coaching, bebernya, merupakan kegiatan one on one antara pelaku usaha dengan pelatih, motivator, dan ahli bisnis Indonesia. Pada kegiatan itu pelaku bisnis bisa mengutarakan kendala yang kerap dihadapi pada usahanya."Misal dia cerita ada masalah apa di bisnisnya. Nanti langsung sama coach-nya dijelasin cara menghadapi tantangan dan rintangannya," ungkap dia.Sementara pada business advisory panel merupakan kegiatan yang menjelaskan strategi secara teknis pada usaha yang dijalani para pelaku bisnis. Business advisory panel berisi tiga ahli bisnis yang siap mendengarkan keluh kesah pelaku usaha."Di business advisory panel lebih ke teknisnya. Jadi peserta memaparkan bisnisnya dan para coach itu kasih feedback, yang kurang apa dan yang harus dilakukan apa," jelas Mayang.Sedangkan workshop adalah kegiatan yang diisi pelatih, motivator, dan ahli bisnis Indonesia dengan kapasitas kelas hingga 100 orang. Adapun kelas business knowledge diisi oleh peserta dengan kapasitas kelas 30 orang.Untuk seminar key speaker akan diisi oleh Presiden International Council for Small Business (ICSB) Indonesia sekaligus Founder MarkPlus Inc dan Penasihat Kementerian Koperasi dan UKM, Hermawan Kertajaya. Selain itu hadir pula Founder Cryptoaset Cyrinium sekaligus Founder Santara bursa efek UKM, Wowiek Prasetyo.Ada juga EO Mikroinvestindo dan Founder ProIndonesia, Budi Satria Isman. Kemudian Marketing Director Garuda Food dan Endeavor Indonesia, Budiman Goh."Tidak hanya ahli bisnis, praktisi branding dari Bapak Subiakto Priosoedarsono juga akan menambah paparan ilmu para peserta. Beliau merupakan praktisi branding selama 48 tahun dan Founder dari Rumah UKM," jelas Mayang.Kehadiran para ahli diharapkan dapat memfasilitasi keinginan dan hasrat keingintahuan para peserta, pelaku UMKM, serta industri kreatif. "Sehingga para pelaku usaha bisnis di Tanah Air dapat terus belajar dan mengisi pundi-pundi ilmu serta bisnis dari masing-masing individu," pungkas Mayang.FEI 2018 berlangsung selama dua hari, 15-16 Agustus 2018. Kegiatan business knowledge, workshop, individual coaching, dan business advisory panel dihelat di Mula by Galeria Jakarta pada 15-16 Agustus 2018. Sementara key speaker seminar dilaksanakan di Main Atrium Town Square Cilandak pada 16 Agustus 2018.(AHL)