Batas Bawah Tarif Ojek Online Tidak Penting

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan tarif bawah yang akan direncanakan untuk mendukung persaingan sehat ojek online dirasa tidak terlalu penting. Hal tersebut lantaran, ojek online merupakan transportasi transisi dari fasilitas publik yang memadai."Transportasi online itu transportasi transisi, jadi kalau hanya jangka pendek ngapain pakai center cost," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati, di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Ia menambahkan, hampir di seluruh negara maju, semua transportasi publik tidak menggunakan roda dua. Oleh sebab itu pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan tranportasi yang relatif bagus, baik dari segi kenyamanan maupun kemanan. Jika dua hingga tiga tahun pemerintah telah selesai membangun transportasi publik yang memadai, secara tidak langsung masyarakat akan beralih ke moda transportasi massal.Perusahaan pengembang ojek online tentunya telah melakukan kalkulasi untuk membuat ojek online sebagai transportasi jangka panjang. Batas bawah dirasa tidak perlu jika ingin mengurangi monopoli. "Perusahaan tidak mungkin seenaknya membuat harga hanya untuk menjatuhkan pesaingnya, karenanya harga batas bawah tidak urgent," tambahnya.Terlebih jika batas bawah untuk menyelamatkan transportasi konvensional, pihaknya berharap konvensional dapat pindah ke tranportasi online. "Kalau melindungi tranportasi konvensional, kenapa enggak mereka migrasi ke online saja biar fair," pungkasnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan sopir ojek online yang keberatan dengan tarif murah dari penyedia aplikasi. Jokowi menilai plafon harga harus ditentukan. "Menurut saya, memang harus ada patokan harga bawah, harga atas," kata Jokowi.(SAW)