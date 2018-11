Harga Emas Meredup

: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bergerak lemah pada perdagangan hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 19 November 2018, harga emas tercatat melemah Rp2.000 menjadi Rp665 ribu per gram dibandingkan akhir pekan sebelumnya.Sementara untuk harga pembelian kembali (buy back) emas dibanderol sebesar Rp572 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat.Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Jika ingin membeli, Anda harus menyertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi untuk sesi ketiga berturut-turut akibat gejolak geopolitik dan melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) sehingga membantu mendukung kenaikan emas.Mengutip Xinhua, Sabtu, 17 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD8 atau 0,66 persen menjadi ditutup pada USD1.223 per ons. Emas berjangka menemukan peningkatan terkait safe haven dari kekhawatiran geopolitik seputar rencana Inggris keluar dari Uni Eropa.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah sebanyak 11,9 sen atau 0,83 persen menjadi menetap di USD14,382 per ons. Sedangkan platinum untuk 2019 naik sebanyak USD1,3 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD846,6 per ons.(AHL)