Kementan Pastikan Stok Cabai Aman hingga Idul Fitri

Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi menegaskan pasokan cabai menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 2018 dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan di DKI Jakarta. Hal ini Ia ungkapkan setelah meninjau langsung ke Magelang.“Ini kami cek dan pantau kesiapan pertanaman cabai untuk memasok DKI Jakarta saat Ramadan dan Idul Fiitri 2018,” ujar Suwandi dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Maret 2018.Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pantauan, produksi cabai di Magelang dan Temanggung siap untuk memasok pada Mei hingga Juni 2018 sebesar 20 ton per hari. Sementara Boyolali akan memasok lima sampai 10 ton per hari.“Wilayah yang akan memasok cabai ke DKI yaitu 17 kabupaten tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan produksi cukup aman bahkan berlebih untuk memenuhi kebutuhan DKI pada Mei-Juni 2018 untuk cabai rawit sekitar 2.738 ton dan cabai merah 3.252 ton,” jelasnya.Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan pemantauan langsung di lapangan ini sesuai arahan Menteri Pertanian agar pasokan cabai, bawang merah, dan lainnya cukup. “Bahkan harga harus stabil minimal sama dengan diraih pada Ramadan dan Idul Fitri 2017,” katanya.Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian, dan Perkebunan Jawa Tengah, Catur Wahyudi mengatakan perkiraan produksi cabai rawit Jawa Tengah Mei 2018 sebesar 15.073 ton dan Juni 29 ribu ton. Untuk cabai besar Mei 2018 sebesar 17.392 ton dan Juni 20.173 ton.“Ini berarti surplus memenuhi kebutuhan konsumsi di Jawa Tengah,” tuturnya.Tata kelola cabai dibangun dengan pola kemitraan petani dengan rumah makan, produsen bubuk cabai, produsen sambal maupun langsung ke konsumen lewat Toko Tani. Para petani juga bermitra dengan petani andalan atau champion.“Saat ini sudah ada 50 champion di 17 kabupaten, diantaranya 12 champion ada di Jawa Tengah. Para champion menjual cabai dari petani langsung ke pasar dan horeka sehingga bisa memotong tiga hingga empat rantai pasok,” ungkap Catur.Sementara itu, petani champion dari Magelang, Tunov Mondro Atmojo mengatakan total pertanaman di Magelang saat ini 6.600 hektare. Selama ini memasok cabai ke pasar induk, juga ke 90 restoran di DKI hingga Bali sebesar 0,5 ton per hari.Menurutnya, harga cabai mengikuti pasar. Namun bila harga jatuh, restoran memberi harga minimal Rp15 per kg. Bahkan Agustus nanti rencana akan eskpor cabai untuk rumah makan ke Malaysia.“Tanam cabai 2018 ini lebih luas dibandingkan 2017. Kami sudah memiliki rencana tanam hingga September 2018 detil per petani per wilayah. Kami sanggup memasok 20 persen dari seluruh kebutuhan DKI. Harga di petani saat ini Rp22 ribu sampai 25 ribu per kg. Ini harga bagus. Sementara, harga di Pasar Induk Kramatjati Rp31 ribu per kg,” kata Tunov.(ROS)