Marketplace 'Disesaki' Bisnis Jasa Kecantikan

Bisnis marketplace di Indonesia terus berkembang di era revolusi digital. Tak hanya menjual berbagai barang seperti kaos, celana, pulsa atau produk keuangan tetapi juga dalam bentuk jasa layanan kecantikan bagi wanita.HelloBeauty hadir sebagai marketplace layanan kecantikan pertama dan terbesar di Indonesia, di mana aplikasi ini menjembatani dan membantu para wanita dalam memilih dan mencari informasi seputar MUA dan layanan kecantikan lainnya.Beberapa layanan yang disediakan HelloBeauty meliputi jasa make up dan hair do, wedding make up, pre-wedding, photoshoot, commercial, hingga make up untuk sehari-hari, serta layanan kecantikan lainnya seperti rambut, hijab, kuku, sulam alis dan eyelash extension.Setelah sebelumnya hadir melalui lewat layanan website www.hellobeauty.id sejak 2016 lalu, HelloBeauty yang saat ini telah memiliki kurang lebih sekitar 10 ribu profesional jasa kecantikan.Founder HelloBeauty Dennish Tjandra menyampaikan aplikasi HelloBeauty yang sudah dapat diunduh dari Playstore dan App Store untuk membantu para wanita untuk dapat mencari dan memesan jasa make up sesuai dengan kebutuhan, biaya, waktu, dan lokasi dengan lebih mudah."Melalui aplikasi ini kami menghadirkan sejumlah layanan kecantikan, mulai dari Make Up Artis, rambut, hijab, kuku, sulam alis hingga eyelash extension yang mana pengguna dapat memilih layanan kecantikan mereka melalui smartphone kapan saja dan di mana saja," tambah Dennish dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Desember 2018.Lebih lanjut, Co-Founder HelloBeauty Pradana Dyaksa menambahkan saat ini aplikasi HelloBeauty ini kami telah bekerja sama dengan lebih 10 ribu penyedia layanan kecantikan di Indonesia di 35 kota.Hello Beauty dapat menjembatani kebutuhan terhadap MUA (Make Up Artis) professional yang dibutuhkan wanita dalam berbagai kesempatan. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah wanita untuk memakai jasa MUA maupun layanan kecantikan lainnya.(SAW)