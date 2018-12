Pilpres 2019, Capres-Cawapres Bertarung Merek Dagang

Kalau simbol yang dipakai petahana bagaimana pak?

PERANG merek dagang terjadi bukan hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga politik. Itu yang sekarang muncul ketika melihat persaingan kedua calon presiden yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Masing-masing calon menjual 'kecapnya' untuk memikat suara pemilih dan menjadi pemenang.Dalam catatan Medcom.id, berulang kali pasangan Prabowo-Sandiaga Uno berusaha melawan pihak petahana. Pihak penantang berusaha menjelek-jelekan kinerja pemerintah dan mengeluhkan sulitnya kehidupan rakyat di era Jokowi. Sementara pihak pemerintah terus menunjukkan raihan kinerja dalam satu periode ini. Banyak simbol lainnya.Medcom.id pun mempertanyakan hal ini kepada Pengamat Marketing Hermawan Kartajaya. Dia memang bukan pengamat politik, tetapi pengetahuannya dalam dunia marketing memberikan pencerahan kepada publik mengenai strategi pemasaran kedua calon masing-masing. Tinggal publik yang memilih 'kecap' mana yang paling enak.Jadi orang politik ketika pakai marketing ketika persaingan terbuka. Marketing enggak perlu ketika persaingan enggak dibuka. Dengan one man one vote maka persaingan akan lebih terbuka.Dua pasangan akan menjadi lebih terbuka dan ada sembilan eleman penting serta ada tiga yang menentukan (Positoning, Diferentiation, Branding) PDB. Kalau enggak percaya PDB maka dia bukan orang marketing.Setelah itu akan berlanjut dengan service dan proses tawaran tadi dengan proses yang enggak terlalu panjang. Kalau fokus PDB, maka orang akan lihat ke sosoknya dari political marketing menjadi personal branding.Lewat simbolisasi, masing-masing enggak bisa menghindar dari persepsi sebagai apa dan satunya sebagai apa. Simbol-simbol yang keluar ya seperti itu.Emak-emak itu kan segmen. Kalau saya kan segmen ada tiga yakni youth, woman, netizen. Trennya karena anak tua ikut anak muda dan segmen yang penting adalah perempuan dan diciptakan oleh beliau dan kalau ingat emak-emak maka ingat dia dan segmen yang lagi suffering (menderita secara ekonomi).Penamaan segmen ini adalah memperkuat PDB dengan segmentasi dan marketing dan anak muda, perempuan, maka terjadi.Kalau perempuan bisa tua dan muda. Tetapi kalau emak-emak maka menurut saya yang disasar adalah ibu-ibu dari Prabowo dan Sandiaga Uno. Sementara dari Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu (wanita) ibu bangsa yang melahirkan anak untuk bangsa. Jadi dibuat berbeda.Itu maksudnya lebih ke segmen emak-emak bukan milenial. Milenial diajak ngomong begitu ya kurang kena.Kalau youth (anak muda) diajak sesuatu yang gampang seperti pakai istilah 'winter is coming', maka kalangan youth ngerti dan ini menurut saya pasangan targetnya ke situ lebih ke milenial. Cara berpikirnya beda youth sama emak-emak.Yang satu pakai positivisme dan satunya pakai negativisme dan mulai kelihatan PDB-nya masing-masing. Jokowi pakai 'winter is coming' dengan gaya global dan supaya seluruh dunia berubah dan Prabowo pakai slogan Indonesia Great Again.Jangan-jangan (Prabowo) mengidolakan Donald Trump dan pendukungnya kaya Fadli Zon kan pernah foto sama Donald Trump. Itu simbol dengan risiko yang diambil dalam persaingan supaya beda.Kalau dilihat segmen anak muda capai 40 persen dari pemilih, segmen perempuan juga lebih banyak dari laki-laki di Indonesia. Segmen bermacam-macam ada perempuan yang muda dan ada perempuan yang enggak muda.