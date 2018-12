Sinar Emas Antam Meredup ke Rp665 Ribu/Gram

Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Rabu terpantau melemah sebesar Rp1.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya di posisi Rp666 ribu per gram. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp665 ribu per gram dan harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir di level tertinggi lima bulan.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Rabu, 19 Desember 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp6,20 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp15,33 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp30,5 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp60,9 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp152,08 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp303,87 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp607,6 juta.Adapun sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.Setiap produk emas batangan Antam LM telah mendapatkan Sertifkat London Bullion Market Association (LBMA) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram).Di sisi lain, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD1,80 atau 0,14 persen menjadi menetap di USD1.253,60 per ons. Indeks USD, yang menjadi alat ukur terhadap enam saingan mata uang utama lainnya, turun 0,14 persen menjadi 97,01 pada 1715 GMT.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 5,80 sen atau 0,39 persen menjadi menetap di USD14,701 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD1,10 atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD794,80 per ons.(ABD)