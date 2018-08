Krisis Keuangan 10 Tahunan Hanya Mitos

"Itu hanya mitos. Kalau saya anggap siklusnya berbeda situasinya saya enggak percaya itu sepuluh tahunan. Tidak bisa krisis AS 2008 dibandingkan dengan Turki dan Venezuela. Mereka memang sudah tinggal menunggu bom waktu," ungkap Eko kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

Pola krisis keuangan dalam siklus 10 tahunan kembali menghantui sejumlah negara. Jika dihitung pada krisis keuangan global 1998 dan 2008 silam maka gejala krisis mulai terasa di sejumlah negara berkembang lewat pelemahan nilai tukar.Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, siklus sepuluh tahunan hanyalah mitos belaka lantaran kondisi krisis pada setiap negara terjadi pada level berbeda.Misalnya, pada 1998 krisis hanya menerpa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Gejala krisis itu tidak merembet ke negara-negara maju dan berkembang lainnya.Berbeda dengan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat pada 2008 di mana memberikan efek domino terhadap negara-negara di dunia. Lembaga-lembaga keuangan raksasa bertumbangan akibat nilai investasi mereka jeblok sehingga berimbas ke indeks harga saham di Eropa, Asia, Australia, maupun Timur Tengah.Sementara untuk krisis di Turki dan Venezuela, katanya gejala tersebut sudah tampak sejak lama. Hanya saja momentumnya terjadi tepat pada 2018 setelah mengalami tingkat inflasi tinggi secara tahunan disertai pukulan pengenaan tarif bea masuk oleh AS."Itu hanya mitos. Kalau saya anggap siklusnya berbeda situasinya saya enggak percaya itu sepuluh tahunan. Tidak bisa krisis AS 2008 dibandingkan dengan Turki dan Venezuela. Mereka memang sudah tinggal menunggu bom waktu," ungkap Eko kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.Namun demikian, negara-negara berkembang diminta tetap mawas diri meski krisis yang dialami Turki, Venezuela dan negara Amerika Latin lainnya tidak akan memukul terlalu dalam fundamental ekonomi. Syaratnya, menjaga defisit transaksi berjalan, inflasi, dan kestabilan nilai tukar."Saya rasa kemungkinannya jauh masih kecil, secara rasional tidak ada alasan menyamakan Indonesia dengan Turki meski rupiah melemah cukup berat di 2018," imbuhnya.Mengenai tren penurunan mata uang, Eko menganggap itu sebagai dampak sementara dari perang dagang yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. "Pelemahan mata uang negara-negara enggak masalah," tegas Eko.Hal serupa disampaikan pengamat ekonomi Agustinus Prasetyantoko, menurutnya siklus 10 tahunan hanya kebetulan belaka. Bukan lantaran fenomena yang akan terus terjadi secara berkala dan membelenggu ekonomi global.Saat ini, lanjutnya banyak negara dengan fundamental ekonomi lemah justru tidak berdaya menghadapi ketidakpastian global akibat kebijakan AS dan perang dagang. Krisis di Turki dan Venezuela pun hanya akan berdampak secara langsung kepada negara yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme.Untuk negara lain termasuk Indonesia, hanya akan berimbas pada pelemahan nilai tukar selama defisit transaksi berjalannya masih terjaga. "Kalau itu enggak ya saya kira siklus 10 tahunan mitos dan enggak bisa dibilang fenomena, kebetulan saja memang terjadi," katanya saat dihubungi Medcom.id.