Rokok Berkontribusi Besar terhadap Kemiskinan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai rokok kretek filter sebagai salah satu komoditas yang paling besar berkontribusi terhadap kemiskinan. Rokok berada di urutan ketiga setelah beras dan makanan lainnya.Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan rokok menjadi pembentuk garis kemiskinan sebesar 11,07 persen di perkotaan. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, rokok berkontribusi 10,21 persen terhadap pembentukan garis kemiskinan di kawasan tersebut."Ini salah satu masalah kemiskinan jadi tidak hanya intervensi pemerintah tapi juga ada perilaku konsumsi masyarakat. Bayangkan jika uang untuk membeli rokok tadi dialihkan untuk hal lain tentu akan lebih bermanfaat," kata dia dalam diskusi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.Garis Kemiskinan Nasional (GKN) pada Maret 2018 adalah Rp401.220 per kapita per bulan setara USD2,50 Purchasing Power Parity (PPP) per hari. Jumlahnya naik dibandingkan pada Maret 2017 senilai Rp374.478 per kapita per bulan atau setara 2,34 USD PPP per hari.Selain berdampak pada kemiskinan, Bambang menilai konsumsi rokok bagi masyarakat juga membawa dampak negatif bagi kesehatan. Dengan kata lain gangguan kesehatan yang terjadi nantinya bisa membebani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan."Itu korbannya BPJS Kesehatan. Semakin banyak orang menggunakan uangnya untuk rokok, ujungnya di BPJS Kesehatan yang nantinya menanggung biaya kesehatan perokok tadi," jelas Bambang.Dirinya menambahkan pemerintah sayangnya memiliki kemampuan yang terbatas dalam mencegah meningkatnya konsumsi rokok. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengatur harga rokok dan membatasi penggunaan rokok di area-area tertentu."Makanya langkah konkretnya adalah menaikan cukai rokok setiap tahunnya. Menurut saya harusnya bisa lebih tinggi dari 57 persen yang diatur dalam Undang-Undang, karena memang harganya harus mahal supaya tidak sembarang orang bisa mengonsumsinya," pungkas dia.(SAW)