Perang Dagang Diramal Bikin Rupiah Terpuruk

: Pengamat ekonomi Marie Elka Pangestu menilai perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok berpotensi besar menekan nilai tukar rupiah lebih dalam.Pasalnya, Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) bakal menaikkan suku bunganya 25 basis poin lebih cepat dari perkiraan semula."The Fed kelihatannya akan lebih cepat menaikkan tingkat suku bunga sehingga rupiahnya juga akan mengalami pelemahan," katanya ditemui di acara The Economist Events Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.Mantan Menteri Perdagangan ini menambahkan, perang dagang menambah ketidakpastian global sekaligus berimbas secara tidak langsung kepada Indonesia. Jika hal ini berlangsung lebih lama maka akan mengganggu kinerja ekspor dan neraca perdagangan RI lantaran AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia."Selama setahun terakhir ini perdagangan kan membaik, ekspor kita membaik. Nah ini bisa mengganggu," imbuhnya.Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang, dia menyarankan pemerintah agar memanfaatkan pasar domestik dengan mendorong stimulasi permintaan dari dalam negeri."Untuk menjaga confidence itu kita sebetulnya perlu mendorong hal-hal yang bisa menstimulasi permintaan dari dalam negeri," pungkasnya.Presiden AS Donald Trump sebelumnya resmi mengumumkan pengenaan tarif impor terhadap produk baja dan aluminium Tiongkok sebesar USD60 miliar. Sebagai balasan, Tiongkok pun membuat kebijakan dengan mengumumkan rencana pengenaan tarif hingga USD3 milliar terhadap impor AS.(AHL)