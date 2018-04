Go Food Rangkul Pelaku Kuliner di Indonesia Timur

Setelah sukses membantu UMKM mengembangkan bisnisnya di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Cirebon, anak usaha PT Gojek Indonesia, yakni Go Food meningkatkan skala bisnisnya di Makassar. Go Food mengerek bisnisnya dengan merangkul UMKM kuliner yang ada di tanah Sulawesi Selatan."Dengan mengadopsi kesuksesan sebelumnya, kami ingin merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM kuliner untuk bergabung. Saat ini, lebih dari 80 persen merchant partner Go Food merupakan pengusaha kuliner yang masuk kategori pengusaha kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi lebih besar lagi. Namun, pendanaan serta networking menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, Go Food dan Go Food Festival hadir di banyak wilayah," ungkap VP Operation and Business Development Go Food Festival, Brata Santoso, dalam keterangan resminya, Minggu, 22 April 2018.Sebagai kota pertama di luar Jawa, pelaksanaan Go Food Festival Makassar, akan menghadirkan 30 merchant terbaik untuk menyajikan produk kuliner. Gelaran Go Food Festival merupakan bentuk apresiasi Go Food terhadap tingginya minat pengusaha kuliner untuk tumbuh besar bersama memajukan UMKM kuliner Indonesia."Melalui kemitraan yang telah terbangun selama ini, kami yang mulai hadir pada April 2015 telah tumbuh menjadi salah satu penyedia layanan antar makanan terbesar di dunia di luar Cina dan bekerja sama dengan 125 ribu merchant di berbagai kota di Indonesia," ungkapnya.Selama ini calon pelaku UMKM kuliner, kata dia, selalu terhambat untuk memulai bisnis kuliner mereka karena pemikiran bahwa mereka harus memiliki modal yang besar serta karyawan yang banyak. Maka dari itu, Go Food membantu untuk memberikan akses yang selebar-lebarnya kepada mereka yang ingin berinovasi kuliner tanpa modal yang besar. Terkait dengan networking, dia mengaku, Go Food Festival hadir untuk menjembatani para pelaku UMKM dengan para pecinta makanan yang lebih banyak lagi selain tentunya pelanggan setia mereka.(SAW)