AAJI Optimistis Klaim JS Saving Plan Diselesaikan

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) optimistis kasus tunda bayar klaim produk JS Saving Plan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat diselesaikan oleh manajemen. Dalam hal ini, seluruh nasabah terkait tidak perlu khawatir karena manajemen Asuransi Jiwasraya akan bertanggung jawab."AAJI lihatnya nasabah tidak perlu khawatir yang penting sabar saja. Akan dibereskan itu. Kami optimistis masalah itu akan selesai," kata Ketua Bersama AAJI Wiroyo Karsono, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.Pihaknya menyakini kondisi keuangan Jiwasraya masih sehat, apalagi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan BUMN. Manajemen baru Jiwasraya saat ini, lanjut dia, merupakan orang-orang yang berpengalaman di industri asuransi dan diyakini mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut cepat atau lambat."Mereka sudah punya manajemen baru dan saya yakin manajemen baru merupakan orang-orang yang sudah tahu letak masalahnya di mana dan solusinya apa," tuturnya.Sebelumnya, sebagai quick win strategy dalam menyelesaikan pembayaran premi JS Saving Plan, manajemen Jiwasraya menawarkan opsi roll over atau perpanjangan dengan bunga sebesar tujuh persen per tahun dibayar di muka. Selain itu, perseroan juga secara intens melakukan pendekatan dengan seluruh mitra dan nasabah pemegang JS Saving Plan.Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi pun menyampaikan optimisme yang sama. Ia menilai manajemen Jiwasraya memiliki komitmen yang baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya."Jadi dalam hal ini kita sampaikan Jiwasraya dan pemegang saham cukup bertanggung jawab dengan pemegang polis. Yang enggak melanjutkan itu pun ditawarkan juga insentif, tapi memang disepakati pembayarannya disesuaikan dengan restrukturisasi perusahaan," pungkasnya.(ABD)