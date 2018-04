Legislator Sebut Ada Cawe-Cawe Keluarga Soemarno di BUMN

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Inas N Zubir menilai beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir menjadi sebuah bukti adanya cawe-cawe atau ikut menangani kakak Rini, yakni Ari Soemarno di Kementerian BUMN, PLN, PGN, dan Pertamina.Dalam dunia trading oil and gas, Inas N Zubir menambahkan, Ari Soemarno dikenal sebagai orang yang pertama kali membawa M Riza Chalid untuk terjun di bisnis minyak dan gas ketika Ari menjabat sebagai President Petral dan kemudian Direktur Utama Pertamina. Setelah pensiun dari Pertamina, nama Ari Soemarno tidak lagi terdengar alias tenggelam.Tapi ketika adik perempuannya, yakni Rini Soemarno, ditunjuk sebagai Menteri BUMN, kemudian Ari Soemarno menjadi momok yang sangat diperhitungkan oleh trader-trader minyak dan gas di Singapura karena dapat melancarkan bisnis-bisnis mereka dengan Pertamina dan PLN."Termasuk tender-tender crudel oil, RON 88 dan lain-lain, serta pengadaan HFO bahan bakar pembangkit listrik terapung dari Turki yang disewa PLN yang sedang diperiksa KPK," kata Inas N Zubir, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Sabtu, 28 April 2018.Baca: Klarifikasi Percakapan Menteri BUMN dengan Dirut PLN Konten rekaman yang diduga suara Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut adalah proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon, yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM) di mana pemegang sahamnya adalah Kalla Group dan Ari Soemarno bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas dengan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC)."Berdasarkan informasi yang saya peroleh, bahwa Kalla Group dan Ari Soemarno hanya bermodalkan tanah di Bojonegara tersebut. Sedangkan seluruh pendanaan akan ditanggung oleh Mitsui dan Tokyo Gas," ungkap Inas.Proyek BSM tersebut yang HOA ditandatangani oleh Dwi Soetjipto pada awalnya sering dirinya kritisi dengan keras di setiap kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina baik ketika dirinya masih di Komisi VII maupun di Komisi VI."Karena saya anggap sangat merugikan Pertamina sebab take or pay-nya 60 persen," tegasnya.Oleh karena itu, lanjutnya, ketika Elia Massa Manik ditunjuk sebagai Dirut Pertamina dan kemudian mempelajari apa yang dikritisi oleh dirinya kemudian membekukan perjanjian dengan BSM tersebut karena Elia Massa membenarkan Pertamina akan berada pada posisi yang sangat sulit apabila kerja sama dengan BSM tersebut dilanjutkan.Selain itu, tambahnya, juga PLN sebagai off taker menginginkan ikut dalam proyek ini. Jadi tidak heran jika ada pembicaraan antara Rini Soemarno dengan Sofyan Basir. Dirinya mempertanyakan apakah perubahan nomenklatur direktorat di Pertamina serta pemecatan Masa Manik ada kaitan dengan pembekuan perjanjian proyek BSM ini atau tidak."Harus ada penyelidikan yang komprehensif karena saya menilai bahwa Rini telah melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tukasnya.Sementara itu, Kementerian BUMN angkat bicara terkait rekaman suara yang tersebar antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Kementerian BUMN menyatakan ada yang sengaja mengedit rekaman tersebut dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.Kementerian BUMN menegaskan percakapan tersebut bukan membahas tentang bagi-bagi fee sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN."Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam.Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.(ABD)