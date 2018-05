Harga Emas Stabil di Rp662 Ribu/Gram

Sumber: Logam Mulia Antam

: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bergerak stabil pada pembukaan perdagangan Senin pagi ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 7 Mei 2018, harga emas tercatat stagnan di level Rp662 ribu per gram. Senada, harga pembelian kembali (buy back) emas terpantau bergerak stagnan level Rp582 ribu per gram."Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).Mengutip Antara, Sabtu, 5 Mei 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni menambahkan USD2 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD1.314,7 per ons.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 7,2 sen AS atau 0,44 persen, menjadi menetap di USD16,519 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD6,3 atau 0,70 persen, menjadi ditutup pada USD910,3 per ons.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi kurang menarik bagi para pemegang mata uang lainnya.(AHL)