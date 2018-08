Kenaikan Suku Bunga BI Tidak 1:1 dengan Suku Bunga Kredit

: Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) tidak akan sebanding dengan kenaikan suku bunga kredit. Meski BI menaikkan suku bunga lagi, tapi Darmin menilai bank masih punya ruang menahan bunga kredit.BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 day reverse repo rate di level 5,50 persen atau naik 25 basis poin (bps) dari posisi sebelumnya. Langkah ini dilakukan otoritas moneter sebagai upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik."Ada ruang untuk tidak menaikkan suku bunga pinjaman walaupun biaya dana naik, paling tidak naiknya tidak proporsional," kata dia ditemui di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Agustus 2018.Dirinya menambahkan, kenaikan suku bunga oleh bank sentral tentu akan menaikan biaya dana (cost of fund). Pasalnya jika suku bunga BI naik maka suku bunga untuk deposito juga akan naik sehingga bank harus mengakumulasikannya dengan kenaikan pada suku bunga kredit."Di negara seperti kita di mana margin spread cost of fund masih jauh sekali. Kemudian, berapa persen deposito dari total funding? Kalau bank bagus deposito 40 persen. Bunganya (deposito) paling 5,5 persen. Kemudian, suku bunga tabungan bunganya juga rendah sekali, apalagi giro," jelas dia.Menurut Darmin yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur BI, kenaikan suku bunga acuan pasti akan berpengaruh terhadap bunga kredit. Dengan adanya empat kali kenaikan suku bunga oleh BI maka cost of fund perbankan juga akan mengalami kenaikan."Kredit itu lebih ditentukan profit yang menarik atau tidak. Waluapun secara makro, kalau kredit naik secara riil maka akan berpengaruh terhadap besarnya kredit. Tetapi kenaikan cost of fund tidak akan mendorong kenaikan 1:1 tingkat bunga kredit," pungkasnya.(AHL)