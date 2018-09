Strategi Soekarwo Stabilkan Ekonomi Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengaku tidak khwatir dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp14.700 per dolar Amerika Serikat (USD). Sebab, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku telah menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi Jatim."Salah satunya Jatim sejak awal memilih basis indutsri pada sektor agroindustri dan agrobisnis, karena bahan baku bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sehingga stabilitas ekonomi Jatim paling stabil di republik ini," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Sabtu, 1 September 2018.Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasil hutan, peternakan dan perikanan. Sedangkan agroindustri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil budidaya pesisir dan laut.Berdasarkan data yang ada, lanjut Pakde Karwo, industri di Jatim yang berbahan baku agro mencapai 57 persen. Sedangkan sisanya masih impor seperti industri pupuk import florida dari Laos. Namun jika pada saatnya produk dolomit mulai dari Gresik hingga Tuban bisa mencukupi tentu tidak perlu impor lagi."Kami juga berupaya mengubah pemenuhan minyak dan gas dengan minyak kelapa sawit. Kenaikan ongkos produksi akibat bahan baku naik sehingga mengakibatkan harga menjadi mahal dan produk menjadi tidak kompetitif," tuturnya.Pertimbangan lainnya, APBN mematok USD dikisaran Rp13.500 padahal sekarang sudah menyentuh kisaran Rp14.800, sehingga mata uang rupiah menjadi tidak kompetitif dengan luar negeri. "Permasalahan yang kita hadapi itu, 58 persen kita adalah portofolio sehingga sangat mengganggu rupiah. Belum lagi utang jangka pendek yang jatuh tempo," ungkapnya.Pada saat bersamaan, tambah Pakde Karwo, pasar Indonesia yakni Tiongkok telah mengubah strategi pembangunan dengan mengurangi investasi dan memperbesar konsumsi dalam negeri. Sehingga pasar Jatim juga pada posisi turun."Makanya, kami akan menaikkan captive market Jatim dari 20,70 persen menjadi 25 persen terhadap dalam negeri. Ini kepentingan Jatim bukan menyelesaikan persoalan Indonesia," katanya.Perekonomian Indonesia secara umum dan Jawa Timur pada khususnya semakin terdesak usai bank sentral Amerika Serikat yakni the Fed kembali menaikkan suku bunga acuan yang akhirnya membuat kurs rupiah tertekan terhadap USD. Bahkan, rupiah sempat menembus level Rp14.700 per USD.Pengaruh tersebut bukan hanya dialami Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Bahkan negeri tetangga Malaysia yang bermata uang ringgit justru tertekan lebih dalam. Sedangkan kurs rupiah terhadap yen relatif bertahan dikisaran 125 hingga 128 dan kurs rupiah terhadap rupee India justru menguat.(ABD)