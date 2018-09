Lokasi Pertemuan IMF-World Bank di Bali Aman

: Perhelatan Pertemuan tahunan IMF World Bank 2018 tetap akan dilaksanakan di Bali pada 9-15 Oktober 2018.Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-World Bank (UKPTI) Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs mengatakan menurut analisa terburuk dari BMKG dan ahli, pelaksanaan masih akan tetap sesuai jadwal dan tempat."Belum ada rencana memindahkan acara kalau terjadi apa-apa. Kalau force majeure terjadi belum ada pengumuman lebih lanjut apakah akan dipindahkan ke Washington DC AS atau ke tempat lain," jelas Peter, saat Bincang Bersama Media (BBM), di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.Sekretaris kelompok kerja pertemuan IMF World Bank dari Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan bencana alam seperti gempa di Bali dan Lombok sudah beberapa kali terjadi. Panitia juga telah beberapa kali mengecek struktur gedung ITDC Nusa Dua Bali. Berbagai assessment tersebut mereka lakukan atas permintaan IMF dan World Bank.Selain itu mereka juga telah mensimulasikan tiga bencana yang mungkin terjadi antara lain tsunami, gempa, dan gunung meletus."Karena pusat gempa 150 km di bawah sana. Titik penyelamatan tercepat adalah ke rooftop, ada 21 official hotel dan 11 di antaranya sudah grade A untuk atasi tsunami 3-6 meter. Semua sudah kita berikan alert dan sinyal untuk naik ke atas," jelasnya.Panitia juga sudah menyampaikan kepada BNPB d Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) untuk bencana daerah untuk operasikan 25 juta sirine, yang berbunyi 20 menit paling lambat sebelum ada bencana.Soal erupsi Gunung Agung, proses monitoring terhadap kemungkinan gangguan asap dari Gunung Agung risikonya adalah penutupan bandara. Tetapi monitoring aktivitas Gunung Agung dan potensi asap mengganggu penerbangan adalah nomor 1 di dunia."Evakuasi tercepat untuk adanya risiko adalah kita tetap di dalam gedung. Saat letusan kemarin aktivitas di Nusa Dua sangat normal. Radius 12 km untuk asap dan jarak venue bisa 70-75 km sehingga bisa kita bilang sangat aman," jelasnya.Sementara untuk gempa, arah dari gempa itu menuju ke timur karena sumber aktifnya ada di crater di atas Lombok. Potensi gempa karena sangat jauh di bawah Bali tidak akan menimbulkan guncangan yang berarti."Struktur venue di Bali sudah dites beberapa kali dan panitia mengaku sudah siap. Sampai saat ini tidak ada laporan pada kami untuk yang perlu di alert secara khusus. Menteri Luhut akan memimpin rakor dalam waktu dekat dan akan sampaikan soal hasil assessment setelah NTS (Non -Traditional Security) berkunjung," tukas Adi.(AHL)