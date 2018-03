BTN Sasar Pembiayaan Perumahan Memanfaatkan Teknologi Digital

: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyasar pembiayaan perumahan melalui teknologi digital. Dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan masyarakat, perbankan, dan pengembang diharapkan dapat mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah dengan transformasi digital.Direktur Bisnis Konsumer BTN Budi Satria mengatakan untuk mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah, perseroan tidak hanya berupaya memacu penyaluran kredit. Perseroan juga terus berupaya menciptakan ekosistem digital pembiayaan perumahan yang berkelanjutan."Dengan ekosistem digital untuk pembiayaan perumahan, kami ingin mempermudah masyarakat memiliki rumah yang terjangkau. Ide aplikasi ini akan kami kembangkan lagi untuk dapat mewujudkan ekosistem digital pembiayaan perumahan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.Untuk itu, BTN menggelar Mortgage Technology (Mortgtech) Hacakthon sebagai ajang kompetisi pengembangan aplikasi pembiayaan p??erumahan di Indonesia. Dalam acara ini muncul 225 ide aplikasi pengembangan IT di bidang lifestyle banking, smart community, dan mortgage technology."Ide-ide aplikasi yang ada akan terus dieksplorasi dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kredit pemilikan rumah (KPR) yang cepat dan mudah. Eksplorasi dan pengembangan tersebut pun dilakukan BTN untuk menangkap berbagai peluang," jelas Budi.Kepala Divisi Pengemangan dan Rencana Strategis IT BTN Purwa Riadi mengatakan pada ajang BTN Mortgtech Hackathon, telah terpilih enam tim terbaik dari 43 peserta yang memasuki babak terakhir.Pertama, yakni aplikasi bertajuk Celengan Property dari Tim Celengan Property yang menyajikan aplikasi yang dapat membantu calon investor untuk memiliki properti secara rombongan sekaligus memberikan prediksi mengenai kenaikan harga properti.Kemudian, Tim Wakanda yang mengembangkan aplikasi bertajuk Hommy yang menyatukan calon pembeli, penyedia properti, perbankan dalam satu ekosistem terpadu dan menyortir seluruh data komponen mitra.Selanjutnya adalah Tim Radya PlayGround yang menggagas aplikasi Tania CRM yang bisa memudahkan BTN mengedukasi calon nasabah lewat aplikasi percakapan sehingga lebih mudah memberikan penawaran produk dan simulasi KPR.Tim Tobat dengan aplikasi berjudul Bijitanah yang bisa menyaring properti dengan nilai investasi yang menarik dan bernilai tinggi dan mengintegrasikan dengan aplikasi KPR. Tim Misy dengan aplikasi bertajuk Misya untuk desain rumah/renovasi dan bisa terhubung dengan KPR.Tim Samiaji Adisasmito dengan aplikasi Jojo KPR yang bisa memberikan analisis kelayakan properti menggunakan media sosial disertai dengan kemudahan cicilan bulanan menggunakan rekening virtual.Untuk para pemenang, BTN memberikan hadiah total senilai Rp100 juta. Pemenang pertama pun akan memeroleh hadiah berupa kesempatan berkunjung langsung ke Silicon Valley dan mendapatkan Accelerator Program dari Plug and Play Indonesia.(AHL)