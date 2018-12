OJK Ungkap Solusi Saling Untung Kasus Jiwasraya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan solusi yang saling menguntungkan antara nasabah bancassuranve dengan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait kasus gagal bayar produk saving plan. Adapun kasus gagal bayar itu melibatkan 1.286 pemegang polis yang jatuh tempo sejak 1 Oktober 2018 yang nilainya mencapai Rp802 miliar."Ada opsi untuk melanjutkan kontrak (skema roll over) selama satu tahun, tetapi bisa juga tidak melanjutkan polis bagi yang sudah jatuh tempo," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi, ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.Bagi nasabah yang ingin melanjutkan kontrak, lanjut dia, akan ditawari bunga enam persen per tahun. Sebaliknya bagi nasabah yang tidak lagi melanjutkan polis, Jiwasraya berjanji melakukan pencairan dalam beberapa hari ke depan, dengan bunga 5,75 persen per tahun. Bunga harian terhitung sejak hari jatuh tempo sampai dengan klaim dibayarkan.Terlepas dari kasus gagal bayar ini, Riswinandi menilai, Jiwasraya cukup bertanggung jawab kepada para pemegang polis. Hal ini terlihat dari komunikasi antara Jiwasraya, bank mitra, dan nasabah yang terjalin dengan baik. OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan terkait kasus ini."Mereka terus work out untuk melakukan upaya perbaikan. Pemegang polis yang melakukan perpanjangan juga bertambah. Jadi kita lihat Jiwasraya sudah cukup tanggung jawab," pungkasnya.(ABD)