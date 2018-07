Pemerintah Bertindak Berlebihan dalam Mencari Utang Luar Negeri

Institute for Development of Economies and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia terlalu berlebihan ketika melakukan utang luar negeri. Terlihat pada Mei 2018 total utang pemerintah mencapai Rp4.169 triliun atau lebih besar dari utang pada 2014 sebesar Rp2.609 triliun.Salah satu peneliti senior Indef Didik J Rachbini mengatakan politik ekonomi fiskal di pemerintah dan parlemen lebih mengikuti naluri dari teori empire builders atau membangun birokrasi yang gemuk tetapi tidak efisien. "Setiap anggota parlemen motifnya seperti perusahaan, mereka memaksimalkan profit," ujarnya dalam sambutan acara Seminar Nasional Ekonomi Pasca Pilkada, di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Selain itu, dengan mengikuti cara kerja seperti perusahaan, pemerintah tidak dapat mengendalikan nafsu berutang. Sehingga ia berasumsi bahwa cara kerja pemerintah kalah dengan cara tumbuhan bertahan hidup."Ketika ada situasi kering, tanaman lebih pintar dari pemerintah. Kalau tidak ada sumber daya air, dia tidak akan menumbuhkan daun-daun, Sekarang DPR dan Pemerintah jor-joran (utang) itu melanggar sunatullah," imbuhnya.Lebih lanjut, ia membandingkan besaran utang pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa SBY utang yang dimiliki Indonesia tidak sebesar saat ini. Hal tersebut didasari kepimpinan SBY yang cenderung berhati-hati ketika melakukan pinjaman dana asing. Selain itu, ia menilai utang yang selama ini pemerintah gunakan bukan untuk membangun infrastruktur melainkan untuk belanja pegawai.Terlihat penambahan utang sejak 2014 hingga Mei 2018 telah mencapai Rp1.560 triliun, sementara penambahan anggaran infratruktur selama periode tersebut hanya sebesar Rp255 triliun. "Sekarang utang makin besar itu paling besar membayar gaji pegawai, membangun gedung pemerintah, sebagian untuk bantuan sosial," imbuhnya.Perlu diketahui, total utang Pemerintah pada periode 2015 sebesar Rp3.165,13 triliun, 2016 sebesar Rp3.515,46, dan 2017 sebesar Rp3.938,45 triliun. Hal tersebut menunjukkan kenaikan utang pemerintah rata-rata naik 14,81 persen.(SAW)