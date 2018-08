BNPB Ajukan Dana Bencana Lombok Rp700 Miliar

Kementerian Keuangan menyatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengajukan dana darurat siap pakai (on call) untuk bencana gempa bumi di Lombok.Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dana yang diajukan kali ini ke Kemenkeu sebesar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar."BNPB sudah ajukan dana on call kedua untuk Lombok yang sudah ia bantu untuk tahap awal. Tahap kedua Rp600 miliar-Rp700 miliar," kata Askolani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018.Dana tambahan ini kata Askolani akan digunakan untuk merevitalisasi rumah-rumah warga yang rusak dan hancur akibat diterjang gempa.Askolani mengatakan sebelumnya BNPB juga pernah mengajukan dana on call dan telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp700 miliar. Namun dana tersebut diajukan dan telah digunakan sebelum bencana di Lombok terjadi."Sudah dipakai sebelum kejadian Lombok namun masih ada sisa sehingga pas kejadian Lombok dia bisa pakai di awal," tutur Askolani.Seperti diketahui gempa bumi tidak hentinya menghantam Lombok dan sekitar sejak akhir Juli lalu sebesar 6,4 Skala Richter. Sekitar seminggu berselang gempa kembali menyerang dengan kekuatan 7,0 SR dan berpotensi tsunami.Hingga malam tadi gempa berkekuatan 7,0 SR masih mengguncang Lombok. Hingga kini lebih dari 100 kali gempa susulan mengguncang Lombok. Banyak korban tewas dan luka dari pertistiwa tersebut serta banyak bangunan rusak dan roboh.(SAW)