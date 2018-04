Nadiem Bungkam Ditanya Tarif Go-Jek

: Perhitungan tarif ojek online antara mitra pengemudi dengan perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online masih belum mencapai kesepakatan.CEO Go-Jek Nadiem Makarim pun tutup mulut saat ditanya ihwal tarif sebesar Rp3.250 sampai Rp3.500 per kilometer (km) yang diusulkan oleh Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda). Semula tarif ojek daring yang dipatok Go-Jek sebesar Rp1.600 per km."Mohon maaf banget saya belum bisa comment," kata Nadiem ditemui di acara The Economist Events Indonesia di Hotel Shangril-La, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.Nadiem mengatakan perhitungan plafon tarif masih dibicarakan dengan sejumlah pihak sehingga ia belum bisa berbicara lebih jauh. "Kalau ada ya kita bakal comment. Go-jek saya udah datang tuh," imbuh Nadiem sambil berlalu.Sementara itu, Grab Indonesia khawatir dengan usulan kenaikan tarif sebesar Rp3.500 per km sebagaimana permintaan Garda. Kenaikan tersebut berpotensi menurunkan jumlah penumpang sehingga berimbas terhadap kelangsungan pendapatan ratusan ribu mitra pengemudi."Jika menaikkan tarif secara signifikan menjadi Rp3.500 dikhawatirkan justru akan berpotensi menurunkan jumlah permintaan penumpang," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Grab, lanjutnya, akan mencari skema terbaik berkenaan dengan rencana kenaikan tarif maupun program lainnya yang bakal meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi."Saat ini Grab akan berusaha untuk mencarikan skema terbaik untuk menaikkan pendapatan mitra pengemudi Grab, tidak hanya dari sisi tarif, tetapi program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra," kata dia.(AHL)