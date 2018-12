Awal 2019, Kemenko Perekonomian Migrasi Sistem OSS ke BKPM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku siap memindahkan layanan online single submission (OSS) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) awal 2019. Rencananya perpindahan akan dilakukan per 2 Januari tahun depan."Kita lari kencang per 2 Januari pelayanan ini sudah pindah semuanya ke BKPM," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018.Dirinya menambahkan, baru layanan operasional OSS yang akan dipindahkan ke BKPM. Sementara layanan lainnya seperti regulasi yang akan dintegrasikan melalui omnibus law, hingga layanan lainnya masih tetap ditangani oleh Kemenko Perekonomian."Ada regulasinya, kita mau bikin omnibus law, aspek bisnis kita bikin Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) atas nama kementerian, operasional layanan, sama penyelesaian kasus-kasus, yang kita serahkan nanti per 2 Januari itu baru operasional layanan sistem OSS-nya," jelas dia.Menurut dia, Kemenko Perekonomian akan menggelar rapat bersama BKPM sebelum merealisasikan perpindahan OSS dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, akan dilakukan simulasi teknis perpindahan sistem OSS ke BKPM sehingga migrasinya tidak akan menganggu layanan.Susiwijono memastikan tidak akan ada masalah ketika layanan OSS dipindahkan ke BKPM dari Kemenko Perekonomian. Dengan layanan yang sudah online, maka perpindahan akan lebih mudah lagi karena berbasis informasi teknologi (IT)."Sebenarnya itu kan virtual ya, ya kita pake cloud, di sini di sana enggak ada masalah. yang kita pindah layanan fisik kayak OSS launch di sini, per 2 Januari sudah di sana. Sistem IT-nya sudah kita siapkan, kan kemeren juga sudah ada anggaran untuk BKPM," pungkasnya.(SAW)