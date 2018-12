Harga Sejumlah Komoditas di Solo Naik

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 sejumlah komoditas pokok di Kota Solo, Jawa Tengah mengalami kenaikan harga seiring dengan tingginya permintaan masyarakat."Telur ayam harganya naik lagi jadi Rp25 ribu per kg, sebelumnya Rp24 ribu per kg," kata salah satu pedagang Pasar Legi Maryani di Solo dikutip dari Antara, Senin, 24 Desember 2018.Ia mengatakan harga komoditas tersebut terus mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, harga telur berada di angka Rp22 ribu-Rp23 ribu per kg.Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga yaitu bawang merah. Ia mengatakan harga bawang merah melonjak dari Rp19 ribu-Rp20 ribu per kg menjadi Rp24 ribu per kg. Sedangkan untuk daging ayam juga naik dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp37 ribu per kg.Meski demikian pantauan di lapangan sebagian jenis komoditas harganya masih stabil. Pedagang lain, Mulyani, mengatakan beberapa komoditas yang hingga saat ini harganya masih stabil, yaitu cabai merah besar Rp20 ribu per kg, cabai merah keriting Rp18.500-Rp20 ribu per kg, dan bawang putih di harga Rp20 ribu per kg."Kalau untuk cabai rawit merah malah harganya turun, dari Rp42 ribu per kg kemudian turun menjadi Rp40 ribu per kg, dan sekarang turun lagi menjadi Rp35 ribu per kg," katanya.Sementara itu, kenaikan harga sejumlah komoditas tidak lantas menaikkan harga makanan olahan yang dijual para pedagang. Salah satu pedagang Surati mengatakan tidak menaikkan harga meskipun daging ayam terus naik harga. Menurut dia, sejak 10 hari yang lalu harga daging ayam terus naik bertahap sekitar Rp1.000 per kg."Dari Rp30 ribu per kg sepuluh hari yang lalu menjadi Rp35 ribu per kg. Tapi saya tidak menaikkan harga jual karena takut kehilangan pembeli," kata pedagang ayam kremes ini.(SAW)