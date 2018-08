Setelah menyentuh angka Rp19 ribu per kilogram (kg), kini harga telur kembali merangkak naik di sejumlah pasar di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Harga telur saat sekarang mencapai Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per kg. Naiknya harga telur karena permintaan yang meningkat.Berdasarkan pemantauan Media Indonesia di Pasar Legok, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, harga telur sebelumnya Rp20 ribu per kg setelah mengalami lonjakan. Tetapi hari ini harga telur kembali merangkak naik, dari Rp20 ribu menjadi Rp23 ribu per kg. Kenaikannya terjadi hampir setiap hari, antara Rp500 hingga Rp1.000 per kg."Kemungkinan karena saat sekarang permintaan melonjak. Banyak warga yang menggelar hajatan pada saat sekarang terutama menjelang Iduladhs. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi lonjakannya," ujar Fatmah, 58, pedagang di pasar, dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 19 Agustus 2018.Tak hanya di Pasar Legok, Pekuncen, harga telur di Pasar Tambak, Banyumas juga mengalami lonjakan. Sebelumnya harga telur di pasar sini mencapai Rp19.500 per kg, tetapi sejak beberapa hari terakhir mengalami kenaikan harga. Kini harga telur mencapai Rp22 ribu per kg."Biasanya memang menjelang hari besar seperti Iduladha, harga telur mengalami lonjakan, karena ada peningkatan permintaan. Apalagi pada waktu HUR RI juga banyak yang menggelar cara sehingga permintaan tinggi. Hal itulah yang mendorong naiknya harga telur," kata Untung, 42, pedagang di pasar setempat.Ia berharap kenaikan harga telur wajar dan tidak semakin tinggi. Sebab, kalau harga tidak terkendali yang rugi tak hanya konsumen, tetapi pedagang yang juga terkena dampaknya.(SAW)