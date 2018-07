Pemerintah Ingin Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

: Populasi penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Jumlah tersebut dipandang menjadi potensi bagi berkembangnya ekonomi syariah di Tanah Air. Oleh karenanya pemerintah ingin agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan memperluas roadmap atau peta jalan bagi kegiatan syariah dari sebelumnya hanya melingkupi keuangan syariah menjadi lebih luas lagi.Bambang mengatakan selama ini perkembangan keuangan syariah di Tanah Air seperti jalan di tempat. Dia menyadari bahwa sektor keuangan baik konvensional dan syariah tidak mungkin berdiri sendiri. Sektor keuangan akan bergerak cepat apabila sektor riilnya bergerak cepat. Dia mengatakan stagnasi keuangan syariah dikarenakan sektor riil yang terafiliasi dengan syariah belum berkembang dengan baik."Keuangan syariah enggak akan bisa survive kalau tidak ada yang membutuhkan pembiayaan dari sektor tersebut sebagai one of the biggest in the world," kata Bambang dalam acara high level discussion di Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2018.Dia bilang selama ini Indonesia lebih banyak menjadi konsumen dari produk halal luar negeri. Namun Bambang ingin posisi tersebut berbalik agar Indonesia bisa menjadi nett produser dari produk halal. Namun ia mengatakan hal tersebut butuh waktu. Untuk jangka pendeknya dia bilang dengan mengurangi impor terhadap produk halal.Lebih jauh mantan Menteri Keuangan ini menambahkan KNKS mengupayakan agar roadmap tersebut bisa dikeluarkan paling cepat di akhir tahun ini."Kami di KNKS akan memperluas roadmap keuangan syariah menjadi roadmap ekonomi syariah karena kami semakin percaya bahwa industri keuangan syariah hanya bisa berkembang kalau industri halalnya berkembang," jelas dia.(AHL)