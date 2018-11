KKP Dongkrak Angka Konsumsi Ikan Lewat Kampanye Gemarikan

: Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP-KKP), Rifky Effendi Hardijanto, menyatakan akan terus menggaungkan kampanye konsumsi ikan. Meski, konsumsi ikan dalam negeri setiap tahun mengalami peningkatan."Kami selalu mengajak seluruh elemen agar bersama-sama menggaungkan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) kepada masyarakat," tegas Rifky dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 26 November 2018.Dari data KKP, terang Rifky, sepanjang lima tahun belakangan target konsumsi ikan per kapita selalu meningkat. Di 2014, target konsumsi ikan per kapita per tahun sebanyak 38,14 kg, sementara pada 2015 sebesar 40,9 kg per kapita per tahun."Tahun 2016 sebanyak 43,88 kg per kapita per tahun, tahun 2017 sebesar 47,12 kg per kapita per tahun, tahun 2018 sebesar 50 kg per kapita per tahun. Sementara, untuk tahun 2019 nanti target konsumsi perikanan nasional menjadi 54,49 kg per kapita per tahun," terang dia.Meski demikian, jelas Rifky, KKP akan terus mendengungkan pentingnya konsumsi ikan. Pasalnya, ikan berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), dimana dapat mengurangi permasalahan balita stunting dan kurang gizi.Menurutnya, dampak kurang gizi dapat menyebabkan 'otak kosong' bersifat permanen yang tak terpulihkan sehingga menyeret pada mutu sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Guna mencegah masalah tersebut, KKP menggagas Seafood Lovers Millennial.Bonus DemografiRifky berujar, latar belakang digagasnya Seafood Lovers Millennial ini berkaitan dengan anugerah bonus demografi yang didapat Indonesia selama rentang 2020-2035. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia diharap bisa meniru Jepang dengan mutu penduduknya yang cerdas lantaran jumlah konsumsi ikan yang tinggi."Kita harus cetak generasi emas kita yang sehat dan pintar. Dari sinilah upaya kita mengajak masyarakat untuk terus mengkonsumsi makan ikan karena ikan kaya akan gizi, kaya akan asam lemak omega-3, sehingga sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem saraf dan otak pada janin," beber Rifky.Konsep Seafood Lovers Millennial bersifat ready to eat, yakni mengolah ikan menjadi produk kekinian seperti fillet hingga es krim. "Poinnya, kita ingin jadikan ikan sebagai bahan baku makanan agar generasi milenial kian cinta makan ikan," pungkas Rifky.(HUS)