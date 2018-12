Musim Hujan, Cabai Rawit Rp60 Ribu/Kg

Jelang tutup tahun 2018 sejumlah komoditas bumbu dapur mengalami kenaikan harga. Selain permintaan yang besar, perubahan harga juga dipengaruhi musim hujan yang membuat komoditas itu menjadi cepat busuk.Tingginya harga bumbu ini seperti terjadi pada cabai rawit merah seharga Rp60 ribu per kilogram (kg). Bahan penyedap rasa pedas ini mengalami kenaikan dari semula Rp55 ribu per kg jelang perayaan Natal dan tahun baru."Cabai rawit merah sekarang Rp60 ribu per kg kalau cabai rawit hijau Rp30 ribu per kg," ujar penjual sayur, Dasimah kepada Medcom.id di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.Ia mengatakan tingginya harga ini sudah terjadi di tingkat pemasok. Selain memasuki musim hujan, kebutuhan cabai di masyarakat juga tergolong besar."Memang cabai rawit merah ini selalu mahal harganya sekarang. Tahun lalu saja harga cabai bisa naik sampai Rp80 ribu per kg," ungkapnya.Dasimah melanjutkan, untuk harga cabai merah besar saat ini dipatok dengan harga Rp55 ribu per kg. Sementara, cabai merah keriting dijual eceran seharga Rp40 ribu per kg."Bawang merah super sekarang sudah Rp35 ribu per kg, kalau bawang putih Rp28 ribu per kg," ucapnya.(SAW)