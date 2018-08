Target Kredit Perumahan BTN Capai 72,24% hingga Juli

: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat hingga Juli 2018 telah menyalurkan kredit perumahan untuk 541.833 unit rumah. Realisasi tersebut telah mencapai 72,24 persen dari target dukungan BTN atas Program Satu Juta Rumah.Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan untuk mencapai target sebanyak 750 ribu unit rumah pada akhir 2018, perseroan terus menggelar berbagai langkah strategis dari sisi ketersediaan stok hunian dan lahan (supply) serta permintaan (demand).Salah satunya melalui BTN Property Award yang memasuki tahun ke-6 pada 2018 sebagai langkah BTN meningkatkan sinergi dengan pengembang sehingga bisa mendorong di sisi supply."Sisi supply menjadi hal penting yang mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah. Melalui BTN Property Award, kami memberikan apresiasi bagi pengembang dan mitra kerja di Tanah Air yang memiliki kualitas kerja dan profesionalisme tinggi dalam menyediakan rumah berkualitas. Kami meyakini kemitraan yang terjalin dengan baik ini akan mendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah pada akhir tahun nanti," kata Maryono dalam Ajang BTN Property Award 2018 di Jakarta, kemarin, seperti dikutip melalui keterangan resminya, Kamis, 16 Agustus 2018.Melalui BTN Property Award, lanjut Maryono, juga jadi upaya perseroan memacu semangat pengembang untuk memanfaatkan relaksasi berbagai kebijakan di sektor properti yang diberikan Bank Indonesia dan pemerintah, termasuk relaksasi loan to value (LTV) yang berlaku mulai 1 Agustus 2018."Berbagai relaksasi kebijakan itu jadi peluang untuk meningkatkan sektor properti apalagi di tengah angka backlog yang masih tinggi," jelas Maryono.Beberapa kategori penghargaan pada BTN Property Award itu yakni Mitra Pengembang BUMN Properti, Mitra Pengembang Swasta Properti, Mitra Pengembang Terbaik BTN Syariah, Pengembang dengan Kontribusi Terbaik Kredit Small and Medium, Pengembang dengan Kontribusi Terbaik Kredit Komersial, Pengembang KPR Subsidi Terbaik, Pengembang dengan Realisasi KPR Non-subsidi Terbesar, dan Pengembang BUMN dengan Realisasi KPR Nonsubsidi Terbesar. Selain itu, ada penghargaan khusus Kemitraan Utama Nasional kepada mitra kerja yang membantu dalam penyaluran kredit serta pembiayaan perumahan.Sementara itu, sebagai bank pemimpin pasar kredit pemilikan rumah (KPR), BTN tercatat telah bermitra dengan sekitar 10 ribu pengembang baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi. Selain meningkatkan kemitraan, emiten bersandi saham BBTN ini juga menggelar berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan penyaluran KPR.Perseroan memperkuat pemasaran melalui pameran dan kemitraan, meningkatkan lini digital untuk mempermudah pengajuan kredit melalui portal www.btnproperti.co.id, dan membuat portal www.rumahmurahbtn.co.id yang dapat diakses masyarakat yang ingin memiliki rumah lelang dengan harga yang lebih murah.BTN pun mendirikan Plaza KPR dan HOTLINE KPR, mendirikan Housing Finance Center (HFC) untuk menciptakan pengembang handal, serta mendorong relaksasi ketentuan baik dalam kebijakan KPR, konstruksi, maupun dalam pengadaan lahan.Perseroan juga meluncurkan KPR Mikro bagi para pekerja informal mulai dari tukang bakso hingga para tukang ojek online. "Semua hal tersebut menjadi wujud komitmen kami untuk terus menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki rumah dengan mudah dan terjangkau," ujar Maryono. ((AHL)