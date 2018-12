RI Tawarkan Peluang Investasi Prioritas ke Investor di Houston

: Pemerintah Indonesia menawarkan peluang-peluang investasi di sektor prioritas ke para pengusaha di Houston, Texas, Amerika Serikat (AS).Sektor prioritas ini termasuk di antaranya pariwisata, infrastruktur, serta peluang investasi di kawasan industri. Oleh karena itu KJRI Houston bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar seminar Indonesia Business Forum yang dihadiri oleh 100 orang pengusaha di Houston.Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan investasi AS di Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-6 di Indonesia (periode 2013-kuartal III-2018) dan didominasi oleh investasi di sektor primer."Kami memanfaatkan momen pertemuan bisnis seperi ini untuk membuka mata para pengusaha di AS akan perkembangan iklim investasi di Indonesia dan berbagai peluang investasi yang dapat mereka masuki," ujar Nurul, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Desember 2018.Konsul Jenderal RI Houston Nana Yuliana menambahkan KJRI Houston berkomitmen untuk mendukung penguatan kerja sama dan hubungan bilateral di bidang ekonomi, investasi, dan perdagangan. Salah satunya dengan memperkenalkan potensi investasi di daerah."Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan AS perlu ditingkatkan terutama dengan adanya peningkatan target perdagangan antara kedua negara menjadi USD50 per tahun yang bertepatan dengan momentum perayaan hubungan diplomatik RI-AS ke-70 di 2019," tutur Nana.Dia mengatakan komoditas Indonesia yang masuk ke Texas antara lain suku cadang elektronik, karet, instrumen optik, mebel dan batu alam. Sedangkan komoditas Texas yang masuk ke Indonesia antara lain bahan bakar mineral, kapas, mesin, plastik, dan bahan kimia organik."Kami berharap para pengusaha Indonesia maupun pengusaha lokal di Houston dapat melihat komoditas ini sebagai kesempatan untuk mendorong hubungan dagang kedua negara," tambahnya.KJRI Houston terus mendorong kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan sosial budaya di negara bagian Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee, Texas, Puerto Rico, dan US Virgin Islands.Adapun kalangan bisnis dan pengusaha Houston mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebijakan investasi Indonesia, serta potensi investasi daerah yang tersebar dari Jawa Barat, Bitung, hingga Manado.Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula one-on-one business meeting antara pengusaha setempat dengan perwakilan instansi dan pemerintah daerah yang hadir. Selain para pembicara, hadir pula dalam forum tersebut perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI, Indonesia Investment Promotion Center New York, dan Bank Rakyat Indonesia New York.Houston, Texas, merupakan kota terbesar keempat di AS. Kota ini terkenal sebagai ibu kota industri minyak dan gas bumi dunia. Meskipun demikian, perekonomian Houston mulai bergeser dari yang semula berbasis pada migas menjadi kota perdagangan Internasional. Lebih dari 5.000 perusahaan di Houston bergerak di perdagangan global.(AHL)