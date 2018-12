Bank BUMN Berkapitalisasi Besar

: Perusahaan pelat merah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tercatat menjadi perusahaan berkapitalisasi besar (bigcap) versi Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).Direktur Utama BTN Maryono mengatakan penghargaan ini membuktikan perseroan terus berupaya melakukan transparansi pada setiap aktivitasnya."Saya berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan dari lembaga independen ini. Ini akan memacu BTN untuk terus bekerja keras dan menjadi perusahaan terbuka yang paling transparan," katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.Direktur Eksekutif IICD Vita Diani Satiadhi menambahkan tema perhelatan tahun ini adalah Bringing about Changes: Opportunities and Challenges for Directors."Ini sekaligus memperingati pengabdian IICD yang selama 18 tahun telah berkiprah dalam melakukan internalisasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia, baik melalui kegiatan pelatihan, riset, konsultasi dan seminar CG di dalam dan luar negeri," ujarnya.Menurut Vita, tahun ini sama seperti 2009 di Bali, di mana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjadi pembicara pada acara tersebut. Pada tahun ini IICD melakukan penilaian terhadap 200 emiten dengan market kapitalisasi terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Emiten-emiten tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 100 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar (bigcap) dan 100 emiten dengan kapitalisasi pasar menengah (midcap), yang didukung oleh 10 asesor dan empat reviewer.Instrumen yang dipergunakan untuk menilai 200 emiten tersebut adalah CG Scorecard dari OECD Principle yang meliputi hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab dewan."IICD telah melakukan penilaian CG terhadap ratusan emiten sejak 2005, dengan metode CG Scorecard OECD, yang merupakan prinsip CG berstandar internasional, yang sudah diimplementasi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia," papar Vita.IICD juga mempertimbangkan kasus korupsi yang melibatkan emiten. Ke depannya, IICD akan mempertimbangkan memasukkan komponen antikorupsi dan kinerja keuangan sebagai faktor penentu dalam penilaian kinerja CG emiten.Di sisi lain IICD juga mengumumkan Top 50 emiten BigCap dan MidCap dengan praktek CG Terbaik 2017 dan di antara Top 50 tersebut terdapat 24 emiten BigCap serta 23 emiten MidCap terbaik yang menerima penghargaan.(AHL)