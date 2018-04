Meksiko Jadi Jalan Masuk Ekspor Indonesia ke Amerika

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengimbau pemerintah meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Meksiko. Nilai perdagangan antara kedua negara tersebut dinilai masih kecil."Kerja sama perdagangan yang ada sekarang antara Indonesia dengan Meksiko bisa dibilang nilainya relatif kecil, sekitar USD1,7 miliar. Memang hampir 80 persennya surplus di Indonesia. Kecil sekali kita impor barang dari Meksiko," ujar Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, saat melaporkan hasil kunjungan kerja BKSAP ke Meksiko, 14-20 April 2018, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 26 April 2018.Juliari menjelaskan sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis yang dilakukan antara Meksiko dengan Indonesia. Namun ia melihat belum ada upaya serius dari pemerintah Indonesia.Selan itu, jarak yang sangat jauh antar kedua negara menjadi kendala utama. "Memang komunikasinya harus lebih intens. Mungkin juga terkendala karena jaraknya yang cukup jauh," kata dia.Dari hasil kunjungan kerja itu, Juliari menyampaikan bahwa Meksiko tertarik ekspansi perdagangan daging halal dan ternak sapi ke pasar Indonesia. Menurutnya sudah ada pembicaraan mengenai upaya tersebut, namun masih terkendala izin impor Kementan."Di sana dari Kedubes Indonesia sudah ada perwakilan dari MUI untuk mempercepat sertifikasi halal. Hanya saja masalahnya nanti di biaya transportasi yang jauh," ujarnya.Selain itu, beberapa komoditas Meksiko yang memiliki potensi untuk masuk ke pasar Indonesia antara lain alpukat, jeruk nipis, tomat, biofuel, dan peralatan medis. Meksiko memiliki ketertarikan mengimpor produk pertanian dari Indonesia seperti kayu dan furnitur kayu, suku cadang pesawat dan automobil, jasa IT, serta revitalisasi kerja sama antara Semen Gresik dan Cemex.Ia berharap pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama perdagangan Meksiko. Ia menilai posisi Meksiko sangat strategis yang bisa menjadi jalan masuk ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS)."Bicara Meksiko, ia pintu masuk ke Amerika Latin, seperti Brasil dan Argentina. Dan sebenarnya posisi Meksiko ini di AS sangat strategis. Kalau punya hubungan dagang yang bagus, maka masuk ke Amerika Utara lebih mudah. Kita suplai bahan bakunya atau produk setengah jadinya ke Meksiko, atau di Meksiko di proses menjadi barang jadi, lalu di ekpor ke AS," ucapnya.Tujuan dari kunjungan kerja ini untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Meksiko, terutama kerja sama antar parlemen, sekaligus untuk menelaah bidang kerja sama yang membutuhkan perhatian khusus.(ROS)