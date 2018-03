Kredit Pendidikan Diharapkan Bukan Cuma Wacana

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kredit pendidikan. Menurutnya, ide tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut, termasuk berkoordinasi antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan dunia perbankan."Bahkan kalau relevan, bisa juga sinergi dengan BAZNAS dan BWI. Jangan sampai hanya memberi angin surga tanpa realisasi yang jelas,” ujar Fikri dalam keterangan pers, Rabu, 21 Maret 2018.Menurut Fikri, kredit pendidikan lazim diberlakukan di sejumlah negara, yaitu Amerika Serikat (AS), Jerman, Kanada, Inggris, Prancis, dan Australia. Ia yakin gagasan ini mampu menjadi solusi bagi mahasiswa yang terkendala biaya dalam melanjutkan pendidikan tinggi.“APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan tinggi juga akan terdorong sehingga harapannya kualitas SDM kita semakin membaik,” kata anggota dari dapil Jawa Tengah IX ini.Ia juga mengimbau agar Kemenristekdikti dan industri perbankan melakukan kajian yang mendalam mengenai gagasan ini sehingga menghasilkan skema kredit yang dapat diterapkan dengan baik, dan menyesuaikan kondisi di Indonesia sehingga tujuan dalam meningkatkan SDM dapat tercapai.Diberitakan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menantang jasa keuangan mengeluarkan kredit pendidikan (student loan) kepada masyarakat. Hal itu penting dilakukan agar kredit uang tak konsumtif."Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian, dengan yang namanya stundet loan atau kredit pendidikan," kata Jokowi, saat pertemuan dengan pimpinan perbankan nasional di Istana Negara, Jakarta.Jokowi heran dengan perbankan nasional yang tak memiliki program kredit pendidikan. Padahal, program ini telah berjalan di luar negeri. Bahkan, nilai nominal outstanding atau realisasi pembiayaan kredit pendidikan di AS melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit.Jokowi menyampaikan total pinjaman kartu kredit di AS mencapai USD800 miliar. Sedangkan total pinjaman kredit pendidikannya mencapai USD1,3 triliun. "Kalau kita seperti ini, yang konsumtif bisa pindah visi ke depan. Tolong dipelajari," kata Presiden, tegas.(ROS)