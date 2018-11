Pemerintah Bagikan 200 Konverter Kit di Tuban

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membagikan 200 paket perdana konverter kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) untuk nelayan kecil di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.Jonan didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Bupati Tuban Fatchul Huda. Ini merupakan kali ketiga Kabupaten Tuban memperoleh bantuan paket konverter kit untuk nelayan.Sebelumnya pada 2016, telah dibagikan 330 paket dan 2017 sebanyak 566 paket. Total hingga 2018, jumlah paket yang dibagikan untuk Kabupaten Tuban sebanyak 1.096 paket. Jonan menjajikan 1.000 konverter kit akan dibagikan kembali di 2019 dan 2020."Tahun ini pembagian (konkit) untuk Kabupaten Tuban sebanyak 200 paket. Berdasarkan laporan (sejak 2016-2018) jumlahnya 1.096 paket," kata Jonan, Selasa, 13 November 2018Pembagian konverter kit merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan alternatif energi bersih. Di samping itu membantu perekonomian nelayan agar lebih sejahtera. Sebab penggunaan elpiji untuk nelayan kecil lebih hemat jika dibandingkan BBM."Program konverter kit ini ditujukan agar biaya operasionalnya lebih rendah, sehingga pendapatan kita sebagai nelayan bisa membaik. Yang kedua, perawatannya lebih mudah, memang mesinnya pasti lebih bersih karena menggunakan gas," imbuh Jonan.Sebagai contoh Adi nelayan sekitar untuk sekali melaut sedikitnya membutuhkan enam hingga tujuh liter BBM dengan kocek yang harus dikeluarkan sekitar Rp45 ribu. Bahkan ada pula nelayan yang menggunakan bensin hingga 21 liter dengan asumsi melaut selama 10 jam atau sekitar Rp135.450 (harga bensin Rp6.450 per liter).Sementara jika menggunakan elpiji 3 kg hanya membutuhkan satu tabung sehingga penghematan yang didapat sekitar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu atau 50 persennya."Harapannya, paling kurang nelayan sekali melaut meghemat Rp50 ribu, jadi kalau menghemat Rp50 ribu, daya belinya juga naik Rp 50 ribu. Kalau pakai elpiji ini ikannya tidak bau solar sama sekali, sehingga bisa dijual lebih mahal, kalau kata teman-teman nelayan tadi, ikannya tidak mabuk," terang Jonan.Bupati Tuban Fatchul Huda mengungkapkan bahwa nelayan di wilayahnya berjumlah 19 ribu, dengan pendapatan rata-rata per bulan sekitar Rp1,5 juta.Sementara itu Pertamina menargetkan pendistribusian paket perdana di wilayah Pertamina MOR V (Jatim-Bali-Nusa Tenggara) direncanakan sebanyak 6.740 paket.Di mana untuk wilayah Jawa Timur mendapatkan pendistribusian sebanyak 3.738 paket. Paket perdana terdiri atas satu unit mesin/motor penggerak, satu unit konverter kit dan aksesori pendukungnya, dua buah tabung elpiji 3 kg beserta isinya, serta satu unit as panjang, baling-baling, dan aksesorisnya.Perseroan menjamin pasokan elpiji 3 kg cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pertamina bermitra dengan dua agen baik di Widang dan Kota Tuban yang secara khusus melayani kebutuhan nelayan di Kecamatan Jenu. Di Kabupaten Tuban terdapat 18 agen dan 724 pangkalan yang menyediakan elpiji 3 kg untuk masyarakat.Sebagaimana diketahui, pada 2016 telah dibagikan sejumlah 5.473 unit paket perdana di 10 kabupaten/kota pada lima provinsi. Sedangkan pada 2017, dibagikan 17.081 unit paket konverter kit di 28 kabupaten/kota. Sementara hingga Desember tahun ini, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 294K/10/MEM/2018 akan dibagikan sejumlah 25.000 unit konverter kit untuk 55 kabupaten/kota pada 19 provinsi.Kriteria nelayan yang mendapatkan paket konkit BBM ke LPG antara lain nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), berbahan bakar bensin atau solar dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).Selain mesin penggerak sebagai bagian dari paket konversi BBM ke LPG yang akan dibagikan, yang juga termasuk dalam paket adalah tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer,dll) serta as panjang dan baling-baling.(SAW)