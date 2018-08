Pariwisata Cara Cepat Selamatkan Pelemahan Rupiah

Bank Indonesia (BI) menyatakan pariwisata merupakan sektor yang paling cepat untuk menyelamatkan lemahnya nilai tukar rupiah.Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan melemahnya mata uang rupiah karena suplai atau pasokan dolar AS di dalam negeri yang berkurang sehingga membuat dolar AS makin mahal terhadap rupiah dan hal tersebut sangat berhubungan dengan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD)."Lugasnya CAD sama dengan kekurangan valas (USD). Kalau CAD tahun ini USD25 miliar artinya negara kita kekurangan valas USD25 miliar," kata Mirza di Yogyakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.Mirza mengatakan transaksi berjalan merupakan kalkulasi dari transaksi perdagangan dan transaksi finansial dan modal. Transaksi berjalan yang defisit dikarenakan adanya defisit pada transaksi perdagangan yang lebih tinggi ketimbang surplus di transaksi finansial dan modal.Menurut dia jika ingin memperbaiki surplus pada transaksi perdagangan butuh waktu yang tidak singkat karena harus memperbaiki struktur ekspornya ke manufaktur. Selama ini ekspor Indonesia mengandalkan sumber daya alam (SDM)/ komoditas.Dia bilang lebih cepat meningkatkan transaksi finansial dan modal dengan mendorong pariwisata. Kunjungan turis asing akan lebih cepat untuk mendatangkan devisa dalam bentuk dolar AS.Sebab para turis yang datang akan membawa dolar ke dalam negeri untuk berbelanja sehingga membuat pasokan dolar AS di tanah air bertambah."Targetnya bahwa 2024 kita pariwisata bisa mendapatkan USD25 miliar paling tidak. BI berharap USD35 miliar dan kalau kita bisa mendapatkan devisa pariwisata sampai USD25 miliar, maka CAD kita 2025 kita bisa turun besar," tutur dia.Dengan defisit transaksi berjalan yang makin kecil, lanjut Mirza, tentu dampaknya tentu akan bisa membuat rupiah makin lebih stabil terhadap dolar AS.(SAW)