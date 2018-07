BNI Lebih Selektif Terapkan Kebijakan LTV

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI siap lebih selektif menerapkan kebijakan Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang memberikan kelonggaran terhadap kebijakan LTV melalui pelonggaran uang muka atau Down Payment (DP) untuk KPR.Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo membenarkan penerapan kebijakan tersebut akan lebih selektif dilakukan, baik terhadap nasabah yang telah memiliki pekerjaan tetap maupun para pengembang yang telah bekerja sama dengan BNI."Dari sisi nasabah kita mulai dari pegawai BUMN dan pemerintahan yang keberlangsungan kerjanya tetap. Kedua dari sisi pengembang sudah punya jejak rekam dengan kita," ujar Anggoro, di Gedung BNI 46, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.Ia menilai dengan penyaluran KPR milik BNI yang tumbuh 8,5 persen secara tahun ke tahun atau di atas industri perbankan yang hanya tumbuh delapan persen maka menjadi peluang tersendiri untuk BNI kembali memaksimalkan kinerja KPR hingga akhir tahun mencapai dua digit."Artinya dari sisi industri cukup tinggi, sampai akhir tahun kita bisa jaga pertumbuhan KPR sampai 10 persen," tukasnya.Sebelumnya, otoritas moneter menerapkan kebijakan relaksasi LTV untuk fasilitas kredit atau pembiayaan perumahan di awal Agustus 2018. Adanya kebijakan itu membuat bank sentral memberikan kewenangan bagi industri perbankan untuk mengatur jumlah LTV dari fasilitas kredit.Adapun melalui kebijakan LTV, ‎Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta meyakini, tidak akan membuat harga properti melambung tinggi dari posisi yang ada saat ini. Sebab, suplai dari perumahan masih sangat banyak."Tidak ada overprice karena suplai masih banyak. Kami juga sudah bicara dengan perbankan dan pengembang. Kami juga perhatikan semua, termasuk kondisi pasar," pungkasnya.(ABD)