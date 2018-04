BI Berencana Perlonggar Uang Muka untuk KPR

Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji kemungkinan pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) yang mengatur soal ketentuan uang muka atau Down Payment (DP). Hanya saja sampai sekarang bank sentral masih terus melakukan kajian secara mendalam mengenai ketentuan tersebut sebelum diterbitkan.Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Linda Maulidina mengatakan relaksasi akan diberikan untuk segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tertentu. Pasalnya BI akan tetap memperhatikan dampak pelonggaran terhadap rasio kredit bermasalah (NPL)."Enggak semua segmen KPR tapi relatif yang NPL-nya enggak melonjak kalau kita kasih insentif. Ada juga jenis-jenisnya yang cepat naik tapi kita lihat yang NPL-nya relatif rendah," kata dia, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.Dirinya menambahkan, faktor NPL yang rendah serta dapat mendorong pertumbuhan KPR menjadi pertimbangan bank sentral. Selain itu BI juga akan memperhatikan soal kemampuan debitur KPR pada segmen tersebut untuk menyediakan DP.Lebih lanjut, Linda menyebut, ada beberapa ketentuan yang tengah diformulasikan oleh bank sentral. Harapannya jika ada aturan relaksasi terhadap KPR, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena bisnis properti memberikan efek ke sektor usaha lainnya."Akan ada dampak yang signifikan karena nanti LTV itu istiahnya 'ditemenin' sama intrumen lainnya. Jadi akan lebih terlihat aspek makroprudensialnya. Akan mendorong (pertumbuhan) KPR tertentu tapi kita tetap memperhatikan NPL-nya," jelas dia.Saat ini, besaran LTV tercatat sebesar 85 persen artinya nasabah dibebankan DP sebesar 15 persen dari total kredit. Namun dalam ketentuan yang baru nantinya ada beberapa peraturan, misalnya larangan inden dan pengaturan pembiayaan termin proyek.(ABD)