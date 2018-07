Petani Sawit Tunggu Investor untuk Pengolahan Sawit

Petani kelapa sawit di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menantikan kehadiran investor industri pengolahan hasil sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.Petani kelapa sawit Konawe Selatan Kasmin (39) mengatakan hasil panen kelapa sawit belum membuka peluang kesejahteraan bagi petani karena masih melalui tangan tengkulak."Sudah saatnya ada industri pengolahan hasil karena ratusan hektare kelapa sawit sudah produksi. Petani tidak dapat berbuat banyak karena buah tandang segar jatuh ke tangan tengkulak," katanya dikutip dari Antara, Senin, 16 Juli 2018.Jika di Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara sudah ada industri pengolahan pascapanen petani pasti sejahtera karena diperkirakan harga standar buah tandang segar sekitar Rp1.000 per kilogram (kg). Selama ini petani menjual buah tandang segar kelapa sawit kepada pengumpul seharga Rp600 per kg, dan bahkan pernah hanya dihargai Rp500 per kg."Namanya barang cari uang maka seenaknya pengumpul atau tengkulak menentukan harga. Petani kadang-kadang berpikir menyerahkan secara gratis kepada tengkulak daripada membusuk," katanya.Informasi dihimpun menyebutkan buah tandang segar sawit dimobilisasi pengumpul dari Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk diolah setengah jadi.Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara La Mandi mengajak pengusaha menanamkan modal industri pengolahan kelapa sawit karena bahan baku sudah siap."Secara pribadi dan organisasi sudah mengkomunikasikan dengan rekan-rekan bisnis di Jawa dan Sumatera tentang peluang industri pengolahan hasil kelapa sawit tetapi belum ada yang serius," kata La Mandi.(SAW)