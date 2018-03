Perry Warjiyo Harus Bisa Bawa BI Kompak dengan OJK

Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and profer test) calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wariyo di kompleks parlemen Senayan Jakarta. Hasil dari fit and proper test rencananya akan diumumkan malam ini.Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menyakini Ferry Wariyo akan terpilih menjadi gubernur BI malam ini. Perry, dinilai Ara sapaan akrab Maruarar, memiliki integritas, kapabilitas dalam memimpin BI."Saya kira beliau akan terpilih sebagai gubernur BI yang baru," kata Ara, ditemui usai fit and proper test di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.Ara menekankan, Perry Warjiyo harus bisa membawa BI lebih kompak lagi bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPT, dan lembaga lainnya. Sebab, banyak pelaku industri yang gundah, akibat tidak keharmonisan antara BI dan OJK."Industri banyak yang mengadu kegundahan kepada kami. Kalau ditanya beres-beres saja di lapangan. Jangan ada egois, lembaga negara ini dipimpin oleh orang yang harus integritas. Jadi BI dan OJK harus lebih kompak lagi," kata Ara.Adanya kerja sama yang kompak, bilang Maruarar, akan membuat BI bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membawa kondisi fiskal negara menjadi lebih baik."Makanya dibutuhkan suatu kerja sama yang luar biasa, jangan pada saat perlu investasi, dikatakan bunganya sulit diturunkan, jadi tidak tepat waktu. Jadi pada saat pelaku mau masuk ke perbankan, bunganya tidak menarik, timing ini sering terbalik-balik," tuturnyaAra juga menginginkan, Perry Warjiyo lebih dekat dengan ‎pelaku pasar di sektor riil, Kadin, dan Apindo. Dengan begitu, kebijakan yang dimilikinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas."Kalau kebijakan itu bisa terjalankan, di UKM, Kadin, Apindo dan sektor riil lainnya, kebijakan itu ada manfaatnya, jadi harus membaur, jangan sampai tidak membumi. Ukuran kita kan masyarakat Indonesia, jangan sampai ada penghargaan dari internasional, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia," terang Ara.Paling terpenting, sambung Ara, ketika sudah bisa menjalankan segalanya, Perry juga harus komitmen menjauhi korupsi."Gubernur BI sudah banyak,‎ jadi harus bisa melakukan terobosan yang baik, integritas juga, lalu komitmen juga jangan melakukan korupsi," tutur Ara.Pernyataan Ara langsung ditanggapi oleh Perry Warjiyo, dia menyatakan, dirinya akan benar-benar membawa kekompakan antara BI, OJK, dan lainnya. Ketika koordinasi lebih baik perjalanan BI akan menjadi lebih mudah.(SAW)