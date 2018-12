BI Diperkirakan Pertahankan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) diperkirakan tetap mempertahankan suku bunganya pada rapat dewan gubernur (RDG) yang diadakan siang ini."BI diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level enam persen pada RDG bulan ini," kata Ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada Medcom.id, Kamis, 20 Desember 2018Joshua memprediksi keputusan Bank Indonesia tersebut mempertimbangkan perkembangan global dalam jangka pendek di mana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Bahkan, kata Joshua, diproyeksi pertumbuhan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan kawasan Eropa justru melambat hingga tahun depan.Menurutnya, kondisi itu akan mempengaruhi pergerakan volume perdagangan global yang kemudian membuat beberapa harga komoditas global terkoreksi dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga memberi ruang kenaikan mata uang rupiah."Turunnya harga komoditas khususnya harga minyak dunia yang saat ini di bawah level USD50 per barel memberikan ruang penguatan terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp14.350-Rp14.450 per USD," jelas Joshua.Selain itu, kata Joshua, tingkat inflasi domestik tahun ini juga diperkirakan akan tetap terkendali yaitu tetap di kisaran 3,5 plus minus 1 persen. Meski demikian, ia menambahkan, stance kebijakan moneter yang ketat diperkirakan masih akan bertahan hingga tahun depan."Itu dilakukan mengantipasi potensi risiko global secara khusus dari kebijakan tarif impor AS terhadap produk Tiongkok yang masih akan berlangsung hingga tahun depan," tukas dia.(SAW)