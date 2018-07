Ini Keuntungan Tukarkan Kartu Berlogo GPN

Bank Indonesia (BI) memastikan banyak manfaat atau keuntungan yang didapatkan nasabah jika mengganti kartu ATM/kartu debet dan uang elektronik (e-money) dengan berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Aloysius Donanto menyebutkan untuk transakai kartu debet on us (transaksi pada mesin dan bank yang sama) seperti merchant reguler, pendidikan, SPBU, G2P, P2G, dan Donasi beban MDR yang ditanggung nasabah hanya sebesar 0 sampai 0,15 persen. Sementara jika tidak berlogo GPN sebesar 3,25 sampai 3,5 persen.Lalu untuk transaksi kartu debet off us (transaksi bank lain) menggunakan kartu berlogo GPN seperti merchant reguler, pendidikan, SPBU, G2P, P2G, dan Donasi beban MDR yang ditanggung nasabah hanya sebesar 0 sampai 1 persen. Sementara jika tidak berlogo GPN sebesar 3,25 sampai 3,5 persen. Bank Indonesia akan terus mendorong masyarakat untuk menukarkan kartu berlogo GPN dan perbankan untuk menerbitkan kartu berlogo GPN."Kita memang mendorong supaya masyarakat melakukan penukaran kartu agar efisiensi dari kebijakan GPN ini optimal," kata Donanto di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.Selain untuk kartu debet, manfaat lainnya untuk penggunaan kartu e-money berlogo GPN adalah ketika top up on us dibawah Rp200.000 tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk top up diatas Rp200.000 maksimal dikenakan biaya Rp750. Lalu untuk top up off us di mitra akan dikenakan biaya maksimal Rp1.500.Lalu untuk transaksi seperti pembelian dengan menggunakan Terminal Usage Fee (TUF) dikenakan biaya hanya 0,35 persen dan merchant akan dikenakan discount rate.Ia berharap, masyarakat memahami dan segera mengganti kartu yang saat ini digunakan dengan berlogo GPN. Melihat masa expired kartu yang ada saat ini, ia juga memperkirakan di tahun 2022 seluruh kartu debet akan berlogo GPN."Nantinya kalau kami kami melihat masing-masing kartu ada expirednya, 3-4 tahun sudah masuk masa expired. Dengan masa itu kartu ATM dan debet itu nanti akan berganti sendirinya," tutup dia.(SAW)