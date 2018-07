Baru 63 Perusahaan Fintech P2P Lending Raih Izin OJK

: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat baru 63 perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P) yang telah meraih izin. Sedangkan 227 perusahaan belum mengantongi izin usaha."Yang belum dapat izin berpotensi rugikan masyarakat," ucap ‎Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, ditemui di Kantor Pusat OJK, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.‎Tongam mengatakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.Masih banyaknya yang belum dapat izin, dia menyatakan, masyarakat harus lebih waspada dan teliti sebelum masuk fintech P2P lending. Sebab, perusahaan mereka tidak berada di bawah pengawasan OJK."Kami akan rutin sampaikan informasi terkait P2P lending yang mana dapat izin dan belum dapat izin. Peran masyarakat sangat diperlukan, khususnya tidka menjadi peserta pada perusahaan P2P lending yang tidak dapat izin," tegas dia.Satgas Waspada Investasi telah memanggil entitas yang tidak memiliki izin dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk menghentikan kegiatan peer to peer lending, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang."Kemudian menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna, dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK," terang dia.‎Tongam menambahkan, terkait informasi mengenai daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id."Jika menemukan tawaran fintech peer to peer lending yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," pungkas Tongam.(AHL)