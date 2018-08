Perhelatan IMF-Bank Dunia di Bali Terbesar Sepanjang Sejarah

: Secretary of the Fund and the International Monetary and Financial Committee Lin Jianhai mengungkapkan perhelatan IMF-Bank Dunia di Indonesia pada Oktober 2018 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.Hal itu dikatakan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah rapat koordinasi dengan IMF dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo."Jadi dari mereka katakan sangat puas dan paling penting tadi Lin Jianhai yang ngomong. Ini adalah pertemuan IMF-Bank Dunia yang kira-kira terbesar sepanjang sejarah IMF-Bank Dunia yang pernah berlangsung," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.Baca:Luhut mengatakan persiapan IMF-Bank Dunia hingga saat ini sudah 85 persen. Persiapan transportasi, pengamanan, dan area Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali pun sudah siap. Panitia IMF yang datang hari ini cukup puas dari hasil persiapan dari tim Indonesia."Posisi kita sekarang 85 persen dari persiapan yang ada," ujar Luhut.Sementara itu, untuk 15 persen sisanya menunggu pelaksanaan di hari H. Luhut menegaskan semua persiapan sudah matang begitu juga apron di Bandara Ngurah Rai, Bali yang direncanakan siap pada awal September 2018.Lin Jianhai mengatakan dirinya sangat senang mendengar perkembangan persiapan IMF-Bank Dunia. Delegasi IMF dan tim Indonesia sudah bekerja dengan baik untuk perhelatan tersebut."Kami sangat senang untuk laporannya, kami sudah membuat progres yang besar dalam persiapan annual meeting IMF-Bank Dunia. Dalam 2,5 tahun terakhir delegasi Bank Dunia dan IMF sudah bekerja sangat baik dengan tim di Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luhut," ujar Lin Jianhai.(AHL)