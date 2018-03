BRI Dukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berinisiatif dan memfasilitasi untuk mengadakan Multifinance Gathering 2018: Industry Sustainability. Acara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, etika bisnis, dam praktek Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia.Acara ini dihadiri oleh Kepala Departemen Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Dudit, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, dan EVP Divisi Digital Centre of Excellence BRI Kaspar Situmorang."Tujuan dari acara ini adalah menemukan solusi atas tiga isu utama yaitu etika GCG. perkembangan teknologi, dan diversifikasi bisnis pembiayaan seningga industri perusahaan pembiayaan semakin tumbuh kuat, dan berkelanjutan," kata dia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.Dirinya menambahkan, pada akhirnya diharapkan acara ini akan memperkuat kerja sama antara perusahaan pembiayaan yang sehat dengan BRI. Apalagi saat ini perusahaan pembiayaan juga dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat.Industri Perusahaan Pembiayaan pada 2017 menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan piutang sebesar 7,05 persen dan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar dua persen turun dibandingkan rasio NPF 2016 yang sebesar 3,26 persen.Namun demikian OJK melakukan pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha beberapa perusahaan pembiayaan. Kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi stakeholder, sehingga dibutuhkan kinerja yang lebih baik, etika bisnis, dan praktek GCG.Selain itu, seiring perkembangan teknologi informasi, maka perusahaan pembiayaan harus melihat financial technology (Fintech) bukan sebagai gangguan (disruption), melainkan sebagai peluang pertumbuhan bisnis.Hal lain yang menjadi perhatian adalah perkembangan industri pembiayaan yang sangat terkait dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor roda empat hanya sebesar 1,6 persen atau 1.079 juta unit sedangkan pertumbuhan penjualan roda dua negatif 0,76 persen atau 5,8 juta unit dibandingan 2016."Walau berdasarkan data tersebut di atas masih jauh bagi kita untuk menyimpulkan bahwa industri otomotif Indonesia sudah jenuh atau mencapai titik klimaksnya. Kita bisa mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan harus mencari alternatif bisnis pembiayaan baru, segmen baru, dan pasar baru," pungkasnya.(SAW)