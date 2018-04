Geliat Ekonomi Digital dalam Ekonomi Kreatif

: Ekonomi digital diharapkan dapat mendongkrak ekonomi kreatif sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat. Sebaliknya, peningkatan ekonomi digital pun disokong oleh ekonomi kreatif.Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), data kontribusi ekonomi kreatif pada PDB sebesar Rp920 triliun pada akhir 2016 dan pada 2017 dapat mencapai Rp1.000 triliun.Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky J Pesik mengaku tidak heran jika ke depannya negara luar bisa langsung bertransaksi dengan masyarakat lokal melalui platform ekonomi digital."Dulu daerah Konawi selatan ingin menjual kain batik melalui beberapa tahap untuk masuk pasar nasional, sekarang mereka bisa langsung menjual di media digital. Sangat mungkin kedepannya masyarakat Belanda beli langsung dengan masyarakat lokal Indonesia," ujar Ricky di The Westin Kuningan Hotel, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.Ia menuturkan ekonomi digital menghidupkan budaya baru cashless society alias masyarakat tanpa uang tunai. Selain itu jika diterapkan dalam sektor kreatif terutama bidang keartisan, ekonomi digital dapat memangkas pembajakan musik ataupun hak cipta penulis buku yang mengalami kerugian Rp10 triliun per tahunnya."Sistem ekonomi digital bisa menghentikan pembajakn musik, dengan memberikan langsung royalti via ekonomi digital pada musisi," tambah dia.Namun tantangan yang ada saat ini pada ekonomi digital adalah bagaimana menghidupkan barang lokal yang dapat dijual di platform digital seperti tokopedia ataupun bukalapak. Saat ini e-commerce didominasi produk impor dari Tiongkok."Data Xendit menunjukkan konsumen Indonesia 16 persen paling banyak membeli barang dari Tiongkok dan 15 persen produsen Indonesia paling banyak mengekspor ke Jepang," tambah Deputi Gubernur BI Sugeng.(AHL)