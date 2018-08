Bunga Tinggi Bukan Penyebab Kredit Macet

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengklaim penyebab utama Non performing Loan (NPL) dalam penyaluran kredit perusahaan Peer to Peer (P2P) lending di Indonesia bukan berasal dari bunga tinggi. Penyebab utama kredit macet lebih dikarenakan oleh peminjam fiktif.Ketua Bidang Pinjaman Cash Loan Aftech Sunu Widyatmoko mengatakan banyak konsumen yang sejak memulai transaksi sudah tidak berniat melakukan pembayaran. Hal itu terbukti dari perbedaan lokasi GPS peminjam dengan verifikasi alamat KTP."Bukan karena bunga tinggi, yang tidak bayar memang dari awal niatnya enggak mau bayar, bunga tinggi bukan yang menyebabkan kredit macet," ujarnya saat ditemui dalam workshop Fintech di kantor UangTeman, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.CEO dan Founder UangTeman Aidil Zulkifli menambahkan risiko kredit macet antara pinjaman individu di fintech dengan pinjaman di bank jauh berbeda. Pasalnya, bank telah memiliki infrastruktur berupa bank data sehingga risikonya menjadi lebih minim.Sementara itu, transaksi peminjaman di fintech yang tidak banyak dilakukan lewat proses tatap muka akan berisiko lebih tinggi sehingga sebanding dengan tingginya bunga peminjam."Bank sudah ada infrastrukturnya, ada SLIK di OJK untuk mengetahui nasabah macet atau tidak, di fintech belum ada," ungkap dia.Menurutnya, Uangteman bisa berkomitmen menurunkan bunga atau pembiayaan lebih dari 50 persen tergantung dari risiko yang dihadapi. Sebab itu, pihaknya tidak mengumpulkan dana dari investor atau masyarakat melainkan melalui kerja sama dengan superlander."Kita bisa komitmen turunkan bunga atau pembiayaan lebih dari 50 persen tergantung dari risiko," tambah dia.Adapun penyaluran kredit Peer to Peer (P2P) lending mencapai Rp7,42 triliun dengan jumlah pemberi pinjaman sebanyak 123.000 pihak. Angka tersebut dihitung dari tingginya permintaan masyarakat akan pinjaman online dengan total 1 juta peminjam dari seluruh perusahaan fintech P2P lending cash loan.(SAW)