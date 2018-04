RI Bisa Ambil Keuntungan dari Perang Dagang AS-Tiongkok

: Pemerintah Indonesia dinilai bisa mengambil keuntungan dari perang dagang yang dilakukan antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Bahkan ada dua keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dari kebijakan penerapan tarif oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk baja dan aluminium Tiongkok.Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan keuntungan pertama adalah bagaimana Indonesia bisa mendapat harga yang lebih murah dari produk asal Tiongkok. Namun dengan kondisi tersebut, produksi dalam negeri juga harus mampu bersaing dengan datangnya produk dari Tiongkok."Kita pasti akan tertolong karena harga dari Tiongkok jauh lebih murah, apalagi transport cost-nya juga lebih murah. Tapi sprti aluminium itu kan kita produsen juga, maka pemain dalam negeri juga harus siap bersaing," kata dia ditemui di Gedung World Trade Center II, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat, 6 April 2018.Sementara dengan tarif bagi produk Tiongkok lebih mahal, maka Indonesia bisa memanfaatkan pasar AS yang cukup besar. Untuk itu diperlukan kerja sama yang semakin baik, salah satunya dengan membuat bilateral trade yang dijalin dengan negara lain.Namun begitu, Josua menyarankan agar Indonesia bisa bekerja sama dengan banyak negara dibandingkan berkoalisi dengan salah satu negara yang berseteru. Apalagi baik AS maupun Tiongkok sama-sama menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia sehingga Indonesia harus bersikap netral.Dirinya menambahkan, perang dagang yang terjadi juga dikhawatirkan akan menganggu kinerja perdagangan dunia. Jika ini terjadi maka bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi global juga akan terganggu."Volume perdagangan dunia dan harga komoditas diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia. Namun di 2018, (pertumbuhan ekonomi) diperkirakan melambat seiring dengan moderasi Tiongkok dan bayangan proteksionisme," pungkasnya.(AHL)