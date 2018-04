Kenaikan Tarif Ojek Online Disepakati

: Aplikator ojek berbasis daring telah sepakat memenuhi permintaan mitra tentang tarif. Dengan demikian, persoalan tarif ojek daring yang selama ini menjadi tuntutan pengendara telah tuntas."Kedua aplikator (Go-Jek dan Uber) bersepakat melakukan perbaikan tarif dan pendapatan pengemudi. Hal inilah yang akan mereka diskusikan dengan pengemudi masing-masing," kata Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, seusai rapat yang dihadiri aplikator, perwakilan mitra, dan kementerian terkait di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.Menurut Budi, rapat itu dilaksanakan untuk memfasilitasi persoalan tarif antara aplikator dan mitra pengemudi. Hal itu juga dikatakan sesuai dengan petunjuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa tugas pemerintah ialah menengahi masalah tarif antara aplikator dan mitra pengemudi.Keputusan soal tarif tersebut disaksikan jajaran Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Staf Kepresidenan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan pengemudi dari Gabungan Aksi Roda Dua (Garda).Budi menyampaikan permintaan kenaikan tarif lahir dari keluhan pengemudi ojek daring akibat tingginya persaingan dan jumlah pengemudi. Setelah rapat terakhir itu, selanjutnya yang ada hanya pertemuan antara aplikator dan mitra untuk membahas kesepakatan tarif.Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan untuk membantu menaikkan posisi tawar pengemudi karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi keputusan sepihak dari aplikator. "Kami akan me-review kerja sama antara pihak aplikator dan mitra pengemudi. Selama ini dilakukan dengan sistem sehingga pengemudi tidak memahami substansi kerja sama itu. Kami akan minta pihak Kemenakertrans dan Kementerian Hukum dan HAM untuk me-review kesepakatan tersebut," pungkasnya.Sebelumnya, Partai NasDem mendesak aplikator penyedia jasa transportasi ojek daring untuk segera menaikkan tarif pelayanan sebesar Rp4.000 per km, guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek daring.Untuk memfasilitasi keluhan para pengemudi ojek itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani menyampaikan NasDem telah menuliskan surat yang akan segera dikirimkan kepada pihak aplikator. Irma meminta tiga aplikator besar penyedia jasa transportasi daring, yaitu Go-Jek, Grab, dan Uber, untuk bisa duduk bersama dengan pemerintah guna membahas penetapan tarif."Kepada tiga aplikator silakan duduk bersama untuk membahas penyesuaian tarif yang sama dan sesuai agar tidak ada perang tarif di lapangan, tetapi perang pelayanan," ujar Irma di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.Pengemudi ojek daring saat ini mengeluhkan tarif Rp1.200 per km yang dinilai terlalu kecil. Para pengemudi ojek daring menutut penyesuaian tarif Rp2.800 menjadi Rp4.000 per km.Selain tarif, NasDem meminta pemerintah bisa mengeluarkan payung hukum yang mengatur transportasi berbasis daring. Payung hukum diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan operasional ojek daring, seperti pembangunan selter atau pangkalan ojek daring resmi agar tidak mangkal di sembarang tempat.Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia Igun Wicaksono memastikan, pihaknya akan melaksanakan aksi besar dengan skala nasional jika tuntutan kenaikan tarif tidak dipenuhi. "Kami serentak akan melakukan aksi besar. Kami ingin ada peraturan agar aplikator tidak berlaku semena-mena terhadap ojek online." ((AHL)